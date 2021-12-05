ماركو: ريد بُل "لا تُعامل" مثل مرسيدس من قبل حُكّام الفورمولا واحد

أحرز لويس هاميلتون الفوز بعد عددٍ من الحوادث مع غريمه فيرشتابن التي شهدت تذمّر كلٍ منهما عبر اللاسلكي حيال الآخر.

وجاءت الحادثة البارزة من خلال تواجدهما جمبًا إلى جنب. إذ دفع فيرشتابن هاميلتون خارج الحلبة عند المنعطف الأوّل في مناسبتين، وطُلب منه إرجاع المركز في المناسبتين. وتلقى فيرشتابن عقوبة 5 ثوانٍ لكسبه أفضليّة بالخروج عن المسار.

وأبطأ فيرشتابن سرعته للسماح لهاميلتون بتجاوز في مرحلة ما، لكنّ سائق مرسيدس اصطدم به من الخلف، ما ألحق ضررًا بالجناح الأمامي لسيارة هاميلتون، ولا يزال المراقبون بصدد التحقيق في تلك الواقعة.

كما كانت ريد بُل غاضبة حيال ترك هاميلتون لأكثر من طول 10 سيارات خلف فيرشتابن في طريقهما لشبكة الانطلاق بعد فترة العلم الأحمر الأوّل. كما استُدعي سائق مرسيدس للمثول أمام المراقبين بشأن واقعة في المنعطف الأخير.

ووصف ماركو السباق بـ "المدهش"، لكنّه قال بأنّ ريد بُل "ليست سعيدةً ولا تقبل القرارات".

وقال ماركو لموقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد السباق في جدّة: "يُجهّز مهندسون البيانات لنُثبت أنّ ماكس كان مستقرًا على صعيد الكبح، لم يختبر هاميلتون عبر الكبح مثلما قال هاميلتون".

وأضاف: "اصطدم بسيارتنا إثر ذلك، للأسف عانينا من قطعَين في إطارنا الخلفي. كان ذلك حادًا لدرجة أنّه لم يعد بوسعنا الهجوم بعد ذلك. تعيّن علينا خفض سرعتنا".

وأكمل: "ذلك أمر، والأمر الثاني هو الانطلاقة الثانية، كان هاميلتون بعيدًا بفارق أكثر من طول 10 سيارات خلفنا. عُوقب سيباستيان فيتيل لقاء ذلك عندما فعل ذلك في بودابست. لكنّ هاميلتون كان يُجهّز إطاراته بشكلٍ أفضل للانطلاقة من خلال تلك المناورة".

وأردف: "ومن ثمّ دفع ماكس خارج المسار، ولم تكن هناك ردّة فعل. لذا نشعر بأنّه لم تتمّ معاملتنا بذات الطريقة".

واستُدعي هاميلتون للمثول أمام المراقبين لقاء واقعتين في التجارب الحرّة الثالثة أمسٍ السبت، كلنّ المراقبين لم يتّخذوا أيّة قرارات بارزة، واقتصروا على توجيه تأنيب له لقاء إحداهما.

وقال ماركو: "يبدو أنّ اتّخاذ القرارات أُحادي الجانب هنا".

وسيتّجه فيرشتابن وهاميلتون الآن إلى جولة أبوظبي الختاميّة متعادلَين على صعيد النقاط، ويحتلّ فرشتابن الصدارة من خلال رصيد انتصاراته الأكثر.

وقال هاميلتون أنّ فيرشتابن "تجاوز الحدود القصوى" في مقاربته القياديّة، لكنّ ماركو لا يرى حاجة لسائقه لتغيير مقاربته بالتوجّه إلى الجولة الختاميّة في أبوظبي.

وقال حيال ذلك: "لا أعتقد بأنّ هناك داعيًا له لتهدئة قيادته. هناك مباراة بين مرسيدس وريد بُل، وأخرى بين ماكس ولويس".

وأكمل: "أذكر ما حدث في سيلفرستون، وما حدث في بودابست. لا تنسوا ذلك".