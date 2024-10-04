ماركو: ريد بُل تقيّم سائقيها اليافعين للمستقبل وليس راسل
رغم أن عقد جورج راسل سائق مرسيدس ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لكن هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، أكد أن العلامة النمساوية تركّز على مجموعتها من السائقين الناشئين.
جورج راسل،مرسيدس
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
أوضح ماركو أن ريد بُل ستقيّم بشكل أساسي مجموعتها من السائقين الناشئين للمستقبل، وليس سائقين حاليين.
وسط سعي ريد بُل لإيجاد زميل لنجمها ماكس فيرستابن مستقبلاً، وذلك بسبب عدم قدرة سيرجيو بيريز على مجاراة زميله - رغم امتلاكه عقداً حتى العام المقبل.
ولم يسجل المكسيكي سوى 41 نقطة خلال آخر 12 سباقاً، أي 21 بالمئة من مجموعة نقاط زميله البالغة 195.
ورغم أن الاستعانة بخدمات راسل قد تكون خياراً بالنسبة إلى ريد بُل، لكن ماركو أكد أن المقاربة ستكون مختلفة، رغم ثنائه على مستوى البريطاني.
فقال في مقابلة مع موقع "Formel1.de" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "جورج راسل يجاري مستوى لويس هاميلتون في التصفيات، إن لم يكن أسرع".
وأكمل: "لكن راسل يرتبط مع مرسيدس، ونحن نركز على سائقينا الناشئين".
وأردف: "نرى على سبيل المثال فرانكو كولابينتو، الذي لا يمتلك خبرة كبيرة ولم يحقق الكثير من النجاحات في سلاسل الناشئين، لكنه يقدم أداء مذهلاً الآن".
وتابع: "سنرى الناشئين أو حتى ما يمكن لـ يوكي تسونودا القيام به، وسنقارنهم مع ليام لاوسون".
وسيقود لاوسون بديلاً عن دانيال ريكاردو بعد جولة سنغافورة حتى نهاية الموسم الحالي، وسيكون زميل تسونودا في آربي.
ومن بين السائقين الناشئين لدى ريد بُل، إسحق حجار الذي ينافس على لقب الفورمولا 2، وكذلك آفريد ليندبلاد الذي أنهى رابعاً في الفورمولا 3 هذا الموسم.
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