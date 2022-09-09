ماركو: ريد بُل تحظى بالفعل باهتمام مصنعين آخرين بعد انتهاء محادثات الشراكة مع بورشه
صرّح هيلموت ماركو بأن ريد بُل تجتذب بالفعل اهتمامًا من مصنعين حول شراكة مستقبلية في الفورمولا واحد، وذلك بعد فشل المحادثات بينها وبين بورشه حول صفقة الشراكة في البطولة.
أعلنت بورشه اليوم الجمعة إلغاء خططها لدخولة البطولة في 2026 ضمن شراكة 50-50 مع ر يد بُل، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين.
ولطالما كانت ريد بُل حريصة على إبقاء سيطرتها على الفريق ولم تستسغ فكرة حصول بورشه على أسهم في الشركة، حيث أوضح كريستيان هورنر مدير الفريق عقب إعلان بورشه اليوم وجود اختلاف كبير في "جوهر الشركتين".
وكانت ريد بُل قد أسست بالفعل قسمها الخاص بالمحركات والذي لا يعتمد على وجود مصنع كشريك، لكنها كانت تتجه للعمل عن قرب مع بورشه على محرك 2026.
لكنّ هيلموت ماركو مستشا رياضة السيارات لدى ريد بُل صرّح بأن قسم محركات ريد بُل يمكنه العمل بشكل مستقل، وأن هنالك بالفعل اهتمام أكبر من مصنعين آخرين.
فقال: "لسنا بحاجة لأي أحد في الوقت الحالي. لكن إذا ما برز بأن هنالك تضافرًا للقوى وأفضلية لذلك، فنحن منفتحون على الفكرة".
وأضاف: "لكن وعلى نحوٍ مفاجئ، فقد تلقينا بعض الطلبات الآن بعدما بات إلغاء شراكة بورشه رسميًا".
وبالحديث عن الأجواء المحيطة بخطوة إنهاء المحادثات بين الطرفين، قال ماركو: "خلال مسار المحادثات، بات واضحًا بأن المشروع الكلي وذلك التعاون كان سيجلب منفعة لكلا الطرفين".
وتابع: "كفاءة ريد بُل ريسينغ كانت الأولوية الأولى. أن يتواصل نجاخ الفريق وما حققه لى مدار الأعوام الـ 12 الماضية".
وأكمل: "نحن في موقع جيد، ولدينا أسرع سائق حتى 2028. لدينا أدريان نيوي أفضل مصمم في البطولة. ولدينا مصنع للمحركات بدأ العمل بشكل كامل في خلال 55 أسبوعًا. ما يعني أننا مكتفون ذاتيًا".
تحليل: لماذا تعثرت المفاوضات بين ريد بُل وبورشه لتفشل الصفقة بشكل نهائي؟
لوكلير وساينز يضمنان ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الأولى في مونزا
أحدث الأخبار
راسل يشعر أنه "لا يستحق" مركز الانطلاق الثاني بعد التصفيات "المحبطة" في مونزا
قال جورج راسل سائق مرسيدس أنهم "لا يستحقون مركز الانطلاق الثاني" في سباق مونزا غدًا بعد التصفيات "المحبطة" اليوم السبت.
فيرشتابن: هنالك "فرصة جيدة" للتغلب على لوكلير رغم العقوبة
يعتقد ماكس فيرشتابن أن تعديلات ريد بُل على إعدادات السيارة لجائزة إيطاليا الكبرى تتركه مع "فرصة جيدة" للتغلب على عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق والتقدم على المنطلق أولًا شارل لوكلير نحو الفوز.
لوكلير: قطب الانطلاق الأوّل في مونزا "مفاجأة رائعة"
قال شارل لوكلير أنّ تحقيق قطب الانطلاق الأوّل على أرضي فيراري ضمن جائزة إيطاليا الكبرى مثّل "مفاجأة رائعة" بعد معاناته لمجاراة ريد بُل في السباقات الماضية.
لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات مونزا الناريّة
أحرز شارل لوكلير قطب الانطلاق الأوّل عن جدارة بعد أن كان الأسرع في التجارب التأهيليّة لجائزة إيطاليا الكبرى للفورمولا واحد متفوّقًا على ماكس فيرشتابن وكارلوس ساينز الإبن بعد المعركة الثلاثيّة الناريّة التي جمعتهم.