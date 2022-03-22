ماركو: ريد بُل تتحمل المسؤولية في لفات خروج فيرشتابن البطيئة في البحرين

تواجد فيرشتابن بالمركز الثاني خلال الفترة الأولى من السباق، إذ تراجع إلى حدود 4 ثوانٍ خلف المتصدر شارل لوكلير قبل أن يتوقّف في نهاية اللفة 14.

وقد ردّ لوكلير على ذلك عبر التوقّف بعد لفة، لكنّ فيرشتابن تمكن من غلق الفارق معه، ليدخل الثنائي معركة محتدمة جنبًا إلى جنب للفات القليلة التالية.

فيرشتابن توقّف قبل الجميع في الجولة الثانية من التوقفات، لكنه لم يتمكن من تقليص الفارق مع لوكلير في هذه المرة، ما دفعه إلى الغضب عبر اللاسلكي.

حيث قال حينها: "لقد خرجت ببطء للمرة الثانية في لفة الخروج ولم أتمكن من التقدم إلى الأمام. لن أفعل ذلك مجددًا على الإطلاق".

وقد صرّح ماركو لموقعنا "موتورسبورت.كوم" في البحرين عقب السباق بأن عملية التوقّف المسبق "آندركات" تمّت الاستهانة بها من قِبَل ريد بُل، ما يعني أن الفريق قد أخبر فيرشتابن بأن يدير وتيرته.

"تمّ إخبار ماكس في الواقع بأن يبطئ وتيرته خلال لفات خروجه" قال ماركو.

وأضاف: "إذا ما قاد بوتيرة طبيعية، كان ليتواجد أمام لوكلير. وعندما تكون في الأمام، تكون القصة مختلفة تمامًا".

وتابع: "لكن تآكل الإطارات كان أعلى بكثير جدًا من فيراري، كما أن قوة محرك فيراري كانت مثيرة للإعجاب بالفعل كذلك. لكن رغم ذلك، وإذا ما تقدم ماكس أمام لوكلير، ربما القصة كانت لتكون مختلفة تمامًا".

وعند سؤاله إذا ما كانت لفة الخروج البطيئة خطأ ارتكبته ريد بُل أو فيرشتابن، قال ماركو: "الأمر كله تمحور حول الاستراتيجية من قبلنا. لذا كان هذا خطؤنا، وليس خطأ ماكس".

جديرٌ بالذكر أنّ فيرشتابن انسحب في النهاية من السباق قبل 3 لفات من النهاية بعد مشكلة في مضخة الوقود تسببت بإبطائه على المسار قبل عودته إلى خط الحظائر، ليسجل ذلك بداية مخيبة للآمال لموسم دفاعه عن اللقب.