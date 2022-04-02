ماركو: ريد بُل بحاجة لتقليل وزن السيارة للبقاء في الصدارة

نتج عن القوانين التقنية الجديدة لموسم 2022 زيادة في وزن السيارات من 752 كلغ إلى 795 كلغ، وذلك بسبب إطارات 18 إنشًا الجديدة وجوانب تحسين خصائص السلامة على الهيكل.

لكن الفرق عانت من أجل بلوغ هدف الحد الأدنى للوزن، وذلك جزئيًا بسبب استخدام أجزاء قياسية أثقل من المتوقّع مثل أغطية الإطارات.

وهو ما دفع بعض الفرق إلى اللجوء لحلول مثل تقليل الطلاء على كسواتها في محاولة لتوفير الوزن.

وقد صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس في البحرين أن "تخمينه الأفضل" هو أن فريقه وريد بُل هما صاحبا السيارتين الأكثر وزنًا على الأرجح بين السيارات العشر.

هذا وبعد الخسارة لصالح شارل لوكلير سائق فيراري في البحرين، تمكن ماكس فيرشتابن من منح ريد بُل فوزها الأول هذا الموسم من بوابة المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بعدما سجل زميله سيرجيو بيريز قطب الانطلاق الأول.

واعترف ماركو أن سيارة ريد بُل كان تنافس بوزن زائد، وأنه تعيّن على الفريق التركيز على تقليل ذلك الرقم من أجل الحفاظ على التنافسية في الصدارة، وذلك بالنظر إلى أفضلية الوزن التي تتمتع بها فيراري.

كما أوضح بأن التحدي الإضافي الذي تواجهه ريد بُل لتقليل وزن السيارة هو سقف النفقات، والذي يحدّ من جوانب التركيز لدى الفريق.

فقال: "تقليل الوزن هو أمر أكثر صعوبة بكثير بسبب سقف النفقات. إذ عليك أن تحسب بدقة أكبر أين يمكن إيجاد التقدم التقني، تقليل الوزن والموثوقية. تلك هي العناصر الثلاثة الهامة، ومن ثم عليك إيجاد التضحية المناسبة".

وأضاف: "لكن الأمر الجلّي هو أنه لن يمكنك بالتأكيد المنافسة في الصدارة هذا الموسم إذا كان وزن سيارتك زائدًا".

في المقابل، من المعلوم بأنّ فريقًا تقترب سيارته بالفعل من الحد الأدنى للوزن هو ألفا روميو، والذي تمتع ببداية تنافسية للموسم وحصد نقاطًا مزدوجة في البحرين.

إذ وعند سؤاله إذا ما يرى بأن ألفا روميو هي السيارة الوحيدة التي تعاني من وزن زائد حاليًا، قال ماركو: "من المعلومات التي لدينا، ولا سيما في ظل اعتراضهم الكبير على مقترح الوزن الإضافي، فيمكن القول بأنهم كذلك. حيث يبدو بأن لديهم على الأرجح قاعدة إطارات أقصر. لكن ذلك مع محرك فيراري يفسّران الأداء الذي يتمتعون به حاليًا".