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ماركو: رحيل نيوي ومارشال ليس مشكلتنا الأساسية

قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، أن غياب أسماء هامة عن صفوف العلامة النمساوية ليس عاملاً محورياً يؤثر بشكل مباشر على مستقبل الفريق في الفورمولا واحد، لكنه أحد العوامل.

د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إريك جونيوس

تواجه ريد بُل فترة صعبة حالياً من موسم 2024 الجاري، حيث تراجع أداء السيارة، تزامناً مع خروج أهم الأسماء من طاقمها التقني.

ومن أهم تلك الأسماء، أدريان نيوي، عبقري التصميم الذي سيترك العمل مع ريد بُل بعد 18 عاماً لينضم إلى أستون مارتن.

وكذلك انتقل روب مارشال لينضم إلى صفوف فريق مكلارين.

وأدلى ماركو بتقييمه للوضع الحالي، حيث قال في تصريح لـ "OE24": "رحيل أشخاص هامين لهو بالتأكيد أحد الأسباب، رغم أنه لا يصبّ مباشرة ضمن مشاكلنا التقنية".

وأكمل: "من الواضح أن الوضع الحالي لا يساعدنا، لكنها في نهاية المطاف أمور لا علاقة لها بشكل مباشرة مع مشاكلنا التقنية".

واختتم: "إن أراد بعض الموظفين التغيير، وحصلوا على عرض أفضل، أو وجدوا فرصة جديدة، فإنهم سيسعون للاستفادة منها".

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