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فورمولا 1

ماركو: رحيل أعضاء من ريد بُل إلى فرق أخرى هو "تطوّر طبيعي" للفريق الناجح

قلل هيلموت ماركو من تداعيات مغادرة العديد من الأسماء البارزة في ريد بُل مؤخرًا.

د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

أوضح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأن التطورات الأخيرة التي يشهدها الفريق من رحيل بعض الأسماء البارزة وانتقالهم لفرق منافسة تعدّ "تطورًا طبيعيًا" في عالم الفورمولا 1، مُقللًا من تأثير ذلك على العلامة النمساوية.

خسرت ريد بُل في الأشهر القليلة الماضية أسماء كان أبرزها المدير التقني أدريان نيوي، المدير الرياضي جوناثان وايتلي ومسؤول الاستراتيجية ويل كورتيني والذين انتقلوا إلى أستون مارتن، ساوبر/آودي ومكلارين في أدوار الشريك التقني الإداري، مدير الفريق والمدير الرياضي على التوالي.

بينما غادر كبير المهندسين روب مارشال صفوف العلامة النمساوية كذلك العام الماضي لينتقل إلى مكلارين، حيث شغل في البداية دور المدير التقني للهندسة والتصميم، قبل أن يقوم بدور كبير المصممين.

وكان يوس فيرستابن – والد بطل العالم الثلاثي ماكس فيرستابن – قد انتقد ما يحدث في ريد بُل عقب الإعلان عن رحيل كورتيني الأسبوع الماضي، قائلًا: "هذا ما حذّرت منه، كثيرون يغادرون الآن".

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من جهته، يرى ماركو بأن ما يحدث هو تطوّر طبيعي لأي فريق ناجح.

حيث صرّح لصحيفة Formel1.de الشقيقة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا عند سؤاله إذا ما كان صراع القوى بينه وبين مدير الفريق كريستيان هورنر هو السبب وراء ذلك الوضع: "حسنًا، سأقول بأن ذلك هو تطوّر طبيعي، فعندما يكون لديك فريق ناجح مثلنا، تتم استمالة الأشخاص من عندك".

وأضاف: "كورتيني حصل على عرض أكثر جذبًا بكثير على صعيد المنصب والصعيد المالي. وهكذا كان الوضع بالنسبة لجميع من ذُكروا".

وتابع: "لكن الآن بات من الواضح أنه علينا التكاتف سويًا والقيام بكل ما يلزم من أجل ضمان أن نفوز ببطولة العالم هذا الموسم وأن نبني سيارات ناجحة للموسم المقبل والذي يليه، لا سيما وأن ذلك هو الأساس الذي سيمكننا من الإبقاء على ماكس فيرستابن".

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