ماركو: دي فريز ينبغي أن يكون قائد الفريق في ألفا تاوري في 2023

بعد خسارته فرصة الصعود إلى الفورمولا واحد بعد إحرازه لقب الفورمولا 2 في 2019، انتقل دي فريز إلى الفورمولا إي وفاز بلقب موسم 2020/2021 مع مرسيدس.

كما ظل ضمن رادار الفورمولا واحد بلقبه العالمي ودوره كسائق اختبار واحتياطي مع فريق مرسيدس في الفئة الملكة.

وبعد ظهور مميز جدًا له مع ويليامز في مونزا الشهر الماضي، تحرك فريق ألفا تاوري للتوقيع مع صاحب الـ 27 عامًا ليحل مكان بيير غاسلي المنتقل إلى ألبين لموسم 2023.

وبالرُغم من كونه ناشئًا في الفورمولا واحد وأنه سيقود بجوار يوكي تسونودا الذي سيكون بجعبته موسمين في البطولة، يعتقد ماركو بأن دي فريز سيكون السائق الأول في الفريق منذ البداية بسبب خبرته الشاسعة عبر الفئات المختلفة في رياضة السيارات.

فقال: "يوكي صغير ولا يملك تلك الخبرة والخلفية، لذلك ينبغي أن يقود نيك الفريق".

وأضاف: "سنرى كيف سيسير الوضع العام المُقبل، لكن من خلال الخبرة والشخصية التي يمتلكها نيك، فمن المفترض أن يكون قائد الفريق".

كما اعترف ماركو بأن خبرة دي فريز في القيادة لصالح فريق متزودة بمحركات مرسيدس، بما فيها فريق مرسيدس نفسه وكذلك ويليامز وأستون مارتن، ستكون نافعة لفريق ألفا تاوري.

حيث قال: "بالطبع سيستفيد الفريق من ذلك الأمر. لقد كان سائقًا احتياطيًا مع كل فريق متزود بمحرك مرسيدس تقريبًا وتواجد على عدد من أجهزة المحاكاة، وسنحصل نحن على تلك الخبرة".