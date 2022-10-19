ماركو: دي فريز ينبغي أن يكون قائد الفريق في ألفا تاوري في 2023
يعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل أن نيك دي فريز الصاعد إلى صفوف ألفا تاوري سيكون قائد الفريق منذ بداية موسمه الأول في الفورمولا واحد في 2023، بالرُغم من كونه ناشئًا.
بعد خسارته فرصة الصعود إلى الفورمولا واحد بعد إحرازه لقب الفورمولا 2 في 2019، انتقل دي فريز إلى الفورمولا إي وفاز بلقب موسم 2020/2021 مع مرسيدس.
كما ظل ضمن رادار الفورمولا واحد بلقبه العالمي ودوره كسائق اختبار واحتياطي مع فريق مرسيدس في الفئة الملكة.
وبعد ظهور مميز جدًا له مع ويليامز في مونزا الشهر الماضي، تحرك فريق ألفا تاوري للتوقيع مع صاحب الـ 27 عامًا ليحل مكان بيير غاسلي المنتقل إلى ألبين لموسم 2023.
وبالرُغم من كونه ناشئًا في الفورمولا واحد وأنه سيقود بجوار يوكي تسونودا الذي سيكون بجعبته موسمين في البطولة، يعتقد ماركو بأن دي فريز سيكون السائق الأول في الفريق منذ البداية بسبب خبرته الشاسعة عبر الفئات المختلفة في رياضة السيارات.
فقال: "يوكي صغير ولا يملك تلك الخبرة والخلفية، لذلك ينبغي أن يقود نيك الفريق".
وأضاف: "سنرى كيف سيسير الوضع العام المُقبل، لكن من خلال الخبرة والشخصية التي يمتلكها نيك، فمن المفترض أن يكون قائد الفريق".
كما اعترف ماركو بأن خبرة دي فريز في القيادة لصالح فريق متزودة بمحركات مرسيدس، بما فيها فريق مرسيدس نفسه وكذلك ويليامز وأستون مارتن، ستكون نافعة لفريق ألفا تاوري.
حيث قال: "بالطبع سيستفيد الفريق من ذلك الأمر. لقد كان سائقًا احتياطيًا مع كل فريق متزود بمحرك مرسيدس تقريبًا وتواجد على عدد من أجهزة المحاكاة، وسنحصل نحن على تلك الخبرة".
أحدث الأخبار
ماركو: دي فريز ينبغي أن يكون قائد الفريق في ألفا تاوري في 2023
يعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل أن نيك دي فريز الصاعد إلى صفوف ألفا تاوري سيكون قائد الفريق منذ بداية موسمه الأول في الفورمولا واحد في 2023، بالرُغم من كونه ناشئًا.
تسونودا يحتاج لتفادي الأخطاء من أجل قيادة ألفا تاوري في 2023
قال يوكي تسونودا أنه يحتاج بالتأكيد "لتقليل" أخطائه مثل حادثته في سنغافورة وسلسلة عقوباته السابقة من أجل قيادة فريق ألفا تاوري في الفورمولا واحد العام المُقبل.
تغييرات في حلبة سنغافورة ستؤدي لخفض زمن اللفة بحدود 20 ثانية
سيتم إجراء تغييرات في مسار حلبة سنغافورة لموسم 2023 في الفورمولا واحد، ستؤدي لخفض زمن اللفة بما يقارب 20 ثانية، بهدف المساعدة في أعمال بناء الحلبة الجديدة.
تحليل: لماذا احتاج ساينز "لتغيير كامل" في أسلوب قيادته لإتقان سيارة فيراري
كشف كارلوس ساينز الإبن أنه احتاج لتغييرٍ "كامل" في أسلوب قيادته لإتقان خصائص سيارة فيراري الحاليّة في بطولة العالم للفورمولا واحد.