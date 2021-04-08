ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
28 مارس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
18 أبريل
التجارب الحرّة الأولى خلال
8 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
02 مايو
السباق خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
55 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
62 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
76 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
146 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
174 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
181 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
210 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
238 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
247 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما

يعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارة لدى ريد بُل بأنّ صراع سائقه ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون على الفوز في البحرين برهانٌ على أنّ الثنائي "يحلقان في عالمهما الخاص".

ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما

دخل فيرشتابن وغريمه من مرسيدس هاميلتون ضمن معركة على الفوز بطول سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2021 في الفورمولا واحد، والتي كانت كلمة الحسم فيها لصالح البريطاني في اللحظات الأخيرة.

وكان فيرشتابن قد نجح في اللحاق بهاميلتون وتجاوزه نحو الصدارة قبل أربع لفات من النهاية، لكنّ الهولندي أكمل تجاوزه عبر الخروج عن المسار، ولذلك تعيّن عليه إرجاع المركز لغريمه.

ليتمكن هاميلتون من إبقاء فيرشتابن في الخلف حتى عبوره العلم الشطرنجي أولًا بفارق 0.7 ثانية، فيما حلّ زميله ضمن صفوف مرسيدس فالتيري بوتاس ثالثًا بفارق 37 ثانية إضافية في الخلف بعد إكماله وقفة صيانة متأخرة.

وقد أشعل ذلك السباق التكهنات في البادوك بأنّ البطولة قد تشهد معركة محتملة بطول الموسم بين فيرشتابن وهاميلتون، حيث يرى ماركو بأنّ ذلك السباق قد برهن بالفعل على أنّهما يحلقان في عالمهما الخاص بالمقارنة مع البقية.

فقال: "لقد أظهر السباق بالفعل بأنّهما يحلقان في عالمهما الخاص".

وأضاف: "الأمر الذي يتفوق فيه هاميلتون على ماكس هو الثبات المذهل في الأداء. إذ لا أعلم عدد السباقات التي خاضها أو عدد الانتصارات الذي حققه، ولكن بوسعكم رؤية كيف قام بعمل رائع على الصعيد التكتيكي، وكيف أنّه غيّر في خطوط تسابقه وكل هذه الأمور. لقد كان سباقًا صعبًا للغاية على ماكس".

وتابع: "لكن من جديد، فإنّها بشكل أو بآخر على ذات المستوى. كما سيكون ماكس قادرًا على اكتساب قدر كبير من الخبرة مثل هاميلتون في مرحلة ما".

اقرأ أيضاً:

في المقابل، شعر فيرشتابن بخيبة أمل عقب السباق، حيث سأل فريقه ريد بُل عبر اللاسلكي عقب عبوره خط النهاية لماذا لم يسمح له بالحفاظ على مركزه وتقبّل عقوبة التوقيت.

وقد شعر فيرشتابن بالثقة أنّ بمقدوره بناء فارق الخمس ثوان لتعويض العقوبة أمام هاميلتون مع إطاراته الأجدد، لكنّ ماركو يعتقد بأنّ المراقبين كانوا ليعدّلوا العقوبة وفقًا لذلك.

فقال: "لقد لحق به على نحوٍ عدائي وإطارات هاميلتون كانت في نهايتها. لكن الأمر الوحيد هو أنّ الخمس ثوانٍ ما كانت لتضمن الفوز. إذ كنا مقتنعين بأنّ العقوبة كانت لتُعدّل لتضمن لهاميلتون الفوز في النهاية".

واختتم: "إذا ما كان ماكس متقدمًا بـ 5.8 ثانية، كنا لنحصل حينها على عقوبة 10 ثوان. ومن خلال ذلك، فإنّ البقاء في الأمام ما كان ليساعد".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد

المقال السابق

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين لويس هاميلتون , ماكس فيرشتابن
قائمة الفرق ريد بُل ريسينغ

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات

22س
2
فورمولا 1

كيف يدفع هاميلتون "الجاسوس الخارق" فريقَه نحو المزيد من التحسن

23س
3
فورمولا 1

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد

18س
4
إكستريم إي

إكستريم إي: فريق روزبرغ يفرض همينته ويحقق الفوز بجولة السعودية الافتتاحية

5
فورمولا 1

وولف: لم يتوقّع أحدٌ العدائيّة بين هاميلتون وروزبرغ

أحدث الأخبار
ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما
فورمولا 1

ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد
الفيديو بالداخل
فورمولا 1

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد

18س
خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة
فورمولا 1

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

19س
مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013
فورمولا 1

مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013

20س
تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات
فورمولا 1

تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات

22س
أحدث ملفات الفيديو
عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي 01:44
فورمولا 1
21س

عملي في الفورمولا واحد: هندسة الأداء الانسيابي

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا 25:14
فورمولا 1
05-04-2021

#ThinkingForward مع خوان بابلو مونتويا

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد 06:09
فورمولا 1
02-04-2021

أجمل اللحظات من سباق إيمولا في الفورمولا واحد

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد 01:19
فورمولا 1
01-04-2021

تعديلات حلبة ألبرت بارك للفورمولا واحد

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين 13:11
فورمولا 1
01-04-2021

ملخص فريق مرسيدس لمجريات سباق البحرين

More from
لويس هاميلتون
هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: فيرشتابن لن يكرر خطأ المنعطف الرابع

هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين" جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / أخبار

هاميلتون: الفوز في البحرين بسيارة أبطأ "فرصة لإثبات خطأ الآخرين"

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018 برايم
فورمولا 1 / مقالة خاصة

نقطة الضعف التي على مرسيدس حلّها لموسم 2018

More from
ريد بُل ريسينغ
ريد بُل لن "تحرق موهبة تسونودا" عبر ترقيته سريعًا من ألفا تاوري
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريد بُل لن "تحرق موهبة تسونودا" عبر ترقيته سريعًا من ألفا تاوري

بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل جائزة البحرين الكبرى
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: عليّ تعديل أسلوب قيادتي لاستخلاص أقصى أداء من سيارة ريد بُل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

الأكثر شعبية اليوم

ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد

تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا زادت الفورمولا واحد من صرامة فحوصاتها التقنيّة للسيارات

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

كيف يدفع هاميلتون "الجاسوس الخارق" فريقَه نحو المزيد من التحسن
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف يدفع هاميلتون "الجاسوس الخارق" فريقَه نحو المزيد من التحسن

ماركو: كان على فيتيل أخذ استراحة من الفورمولا واحد في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماركو: كان على فيتيل أخذ استراحة من الفورمولا واحد في 2021

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: ريد بُل ستكون "غبيّة" لو اعتقدت بأنّها أمام مرسيدس

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

شرح معاني جميع الأعلام في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

خوان بابلو مونتويا: السباقات القصيرة السبيل للتقدم إلى الأمام في الفورمولا واحد

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

خطّة السباقات القصيرة تتّجه للحصول على الضوء الأخضر بعد موافقة الفرق على الجوانب الماليّة

مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مع تقدم ريد بُل في المنافسة: وولف يشعر بذات "الحماسة" في مرسيدس على غرار 2013

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.