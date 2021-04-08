ماركو: جولة البحرين إثبات على أنّ فيرشتابن وهاميلتون "يحلقان في عالم خاص" لوحدهما

دخل فيرشتابن وغريمه من مرسيدس هاميلتون ضمن معركة على الفوز بطول سباق البحرين الافتتاحي لموسم 2021 في الفورمولا واحد، والتي كانت كلمة الحسم فيها لصالح البريطاني في اللحظات الأخيرة.

وكان فيرشتابن قد نجح في اللحاق بهاميلتون وتجاوزه نحو الصدارة قبل أربع لفات من النهاية، لكنّ الهولندي أكمل تجاوزه عبر الخروج عن المسار، ولذلك تعيّن عليه إرجاع المركز لغريمه.

ليتمكن هاميلتون من إبقاء فيرشتابن في الخلف حتى عبوره العلم الشطرنجي أولًا بفارق 0.7 ثانية، فيما حلّ زميله ضمن صفوف مرسيدس فالتيري بوتاس ثالثًا بفارق 37 ثانية إضافية في الخلف بعد إكماله وقفة صيانة متأخرة.

وقد أشعل ذلك السباق التكهنات في البادوك بأنّ البطولة قد تشهد معركة محتملة بطول الموسم بين فيرشتابن وهاميلتون، حيث يرى ماركو بأنّ ذلك السباق قد برهن بالفعل على أنّهما يحلقان في عالمهما الخاص بالمقارنة مع البقية.

فقال: "لقد أظهر السباق بالفعل بأنّهما يحلقان في عالمهما الخاص".

وأضاف: "الأمر الذي يتفوق فيه هاميلتون على ماكس هو الثبات المذهل في الأداء. إذ لا أعلم عدد السباقات التي خاضها أو عدد الانتصارات الذي حققه، ولكن بوسعكم رؤية كيف قام بعمل رائع على الصعيد التكتيكي، وكيف أنّه غيّر في خطوط تسابقه وكل هذه الأمور. لقد كان سباقًا صعبًا للغاية على ماكس".

وتابع: "لكن من جديد، فإنّها بشكل أو بآخر على ذات المستوى. كما سيكون ماكس قادرًا على اكتساب قدر كبير من الخبرة مثل هاميلتون في مرحلة ما".

في المقابل، شعر فيرشتابن بخيبة أمل عقب السباق، حيث سأل فريقه ريد بُل عبر اللاسلكي عقب عبوره خط النهاية لماذا لم يسمح له بالحفاظ على مركزه وتقبّل عقوبة التوقيت.

وقد شعر فيرشتابن بالثقة أنّ بمقدوره بناء فارق الخمس ثوان لتعويض العقوبة أمام هاميلتون مع إطاراته الأجدد، لكنّ ماركو يعتقد بأنّ المراقبين كانوا ليعدّلوا العقوبة وفقًا لذلك.

فقال: "لقد لحق به على نحوٍ عدائي وإطارات هاميلتون كانت في نهايتها. لكن الأمر الوحيد هو أنّ الخمس ثوانٍ ما كانت لتضمن الفوز. إذ كنا مقتنعين بأنّ العقوبة كانت لتُعدّل لتضمن لهاميلتون الفوز في النهاية".

واختتم: "إذا ما كان ماكس متقدمًا بـ 5.8 ثانية، كنا لنحصل حينها على عقوبة 10 ثوان. ومن خلال ذلك، فإنّ البقاء في الأمام ما كان ليساعد".