ماركو: تراجع ريد بُل لا علاقة له بمغادرة نيوي
لا يعتقد ماركو بأن رحيل أدريان نيوي قد ساهم في تراجع ريد بُل مؤخرًا في الفورمولا 1.
د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ وأدريان نيوي، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات
سيغادر أدريان نيوي أروقة ريد بُل في الربع الأول من العام المُقبل لينضم إلى أحد الفرق المنافسة، لكن هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى العلامة النمساوية لا يرى بأن ذلك هو أحد أسباب اختفاء هيمنة الفريق وتراجعه خلف منافسيه.
استهلت ريد بُل الموسم على نحوٍ قوي للغاية، لكنها عانت مؤخرًا مع أداء سيارتها آر.بي20، وذلك مع التقدم الكبير والثابت لمكلارين التي باتت تبتعد بـ 8 نقاط فقط خلف العلامة النمساوية في بطولة الصانعين بعد السباق الأخير في مونزا.
كما أن ماكس فيرستابن حامل اللقب لم يتمكن من إحراز الفوز منذ جائزة إسبانيا الكبرى في يونيو الماضي.
بيد أن ماركو أكد على أن رحيل نيوي لا علاقة له بتراجع أداء الفريق، حيث قال: "بالطبع يظن المشجعون بأن تراجعنا مرتبط برحيل أدريان نيوي".
وأضاف: "لكن ذلك ليس صحيحًا. نيوي لم يكن مشاركًا في كل تفاصيل السيارة وتحديثاتها منذ الربيع".
وتابع: "بالطبع لا يمكن إنكار تأثير غيابه، نيوي هو نيوي، ذلك الشخص صاحب الخبرة المذهلة التي جعلته مختلفًا دومًا. لكن مشكلتنا تكمن في مكان آخر".
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