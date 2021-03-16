ماركو: تجارب ريد بُل الشتوية لموسم 2021 "الأفضل على الإطلاق"

بينما ظهرت ريد بُل بوتيرة ثابتة وجيدة طوال الأيام الثلاثة للتجارب الشتوية مع ماكس فيرشتابن وسيرجيو بيريز، عانت مرسيدس من مشاكل الموثوقية ولم يتمكن سائقاها لويس هاميلتون وفالتيري بوتاس من إتمام البرنامج المطلوب.

لكن وبالرغم من الوتيرة الجيدة، لكن فريق ريد بُل ما زال حريصاً على عدم استنتاج أي شيء من التجارب الشتوية.

وضمن معرض كلامه مع قناة "آر.تي.أل"، عبر الدكتور هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات عن تفاؤله حيال الفريق، لكنه أوضح بالمقابل أن مرسيدس ليست في وضع سيء كما يبدو.

فقال: "كانت تلك بالتأكيد أفضل تجارب شتوية للفريق حتى الآن. كل شيء كان يعمل بشكل صحيح منذ البداية".

وأكمل: "لكننا نعلم أن مرسيدس هي المرشحة الأولى، وأعتقد أنهم كانوا يستعملون كمية وقود أكبر منا. حقيقة أنهم لم يكونوا بحاجة لاستعمال نفس كمية الوقود مثل السيارات الأخرى تُظهر أنهم يمتلكون الكثير من الثقة. لذا نعتقد أنهم ما زالوا يخفون الكثير في جعبتهم".

واستكمل: "مرسيدس هي المرشحة وهي المنافس الأول. هذا هو تصوري للوضع. خلفهم، ستكون هناك معركة مشتعلة. أعتقد أن مكلارين تبدو الأقوى نوعاً ما بين فرق الوسط، لكنها ليست ضمن مستوانا أو مستوى مرسيدس. معركة الوسط مشتعلة بالتأكيد".

واستهدفت ريد بُل بشكل خاص مع سيارتها لموسم 2021 السعي لأداء أكثر استقراراً وقابلية للتوقع، وذلك بعد الشذوذات في الانسيابية التي عانت منها سيارة الموسم الماضي.

ويرى ماركو أن ريد بُل قد نجحت تماماً بهذا المسعى، وبهذا سيتمكن كل من فيرشتابن وبيريز من الضغط إلى الحدود القصوى للسيارة.

فقال: "بالمقارنة مع مرسيدس، تبدو سيارتنا هادئة أكثر. بالطبع، ذلك يسهل من عمل السائقين، حيث سيتمكنان من الضغط إلى الحدود القصوى".

وأردف: "لم نكن نرغب بإبطاء السيارة كي تصبح أكثر سهولة في القيادة. بل أردنا سيارة سريعة يمكن التنبؤ بها. أعتقد أننا حققنا ذلك".

ويرى ماركو أن بيريز قد أظهر وتيرة ثابتة ونجح بالتأقلم جيداً، ما يمنحه فرصة جيدة بالمقارنة مع فيرشتابن خلال السباقات.

فقال مختتماً: "مع خبرته وإصراره، فإننا نتوقع منه أن يكون قريباً للغاية من فيرشتابن، على الأقل خلال السباقات".

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