ماركو: بيريز "لا يزال الحلّ الأفضل" لريد بُل بالنظر إلى الخيارات البديلة

قال ماركو أنّ بيريز يبقى الخيار الأفضل لإكمال الموسم بجوار زميله ماكس فيرستابن في صفوف ريد بُل.

جاء تراجع أداء بيريز في الربع الثاني من موسم 2024 ليسمح لمكلارين بتقليص الفارق مع ريد بُل في بطولة الصانعين إلى 42 نقطة فقط بحلول العطلة الصيفيّة.

وجعل ذلك ريد بُل تعيد النظر في ما إذا كان عليها تعويض المكسيكي بأحد سائقيها الآخرين دانيال ريكاردو، ليام لاوسن أو يوكي تسونودا، وذلك بالرغم من تجديد بيريز مؤخّرًا لعقده بعامين إضافيين.

لكن بعد التفكير في خياراتهم، قرّر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل ومستشار الفريق ماركو الإبقاء على بيريز، كما ستبقى تشكيلة آربي الحاليّة على حالها.

وضمن عموده في صحيفة سبيدويك التابعة لريد بُل، قال ماركو أنّ بيريز "كان لا يزال الخيار الأفضل" بالنظر إلى الخيارات البديلة المتاحة، قائلًا أنّ على صاحب الـ 34 عامًا التمتّع بالمزيد من الثبات في الأداء بعد أن أظهر لمحات عن مستواه السابق ضمن تصفيات جائزة بلجيكا الكبرى.

وقال في هذا الصدد: "سيكون سيرجيو بيريز في قمرة قيادة سيارة ريد بُل بعد العطلة الصيفيّة، لأنّنا سنخوض الآن سباقات على حلبات كان جيّدًا عليها العام الماضي ونحن نُعوّل على الاستقرار".

وأضاف: "لقد أظهر مرارًا تأديات جيّدة متناثرة، كما أنّه كان سريعًا جدًا في المركز الثالث يوم السبت في الجولة الماضية في سبا".

وأكمل: "ليس على بيريز أن يُصبح أسرع، بل أكثر ثباتًا، وبالنظر إلى الخيارات البديلة، فهو لا يزال الحلّ الأفضل لنا".

ونفى ماركو ما أشار إليه البعض بأنّه كانت لليبرتي ميديا مالكة الفورمولا 1 يدٌ في اختيار الفريق.

وقال ماركو حول ذلك: "التقارير التي أشارت إلى أنّ بقاءه هو بسبب رغبة ليبرتي ميديا بقيادته في المكسيك غير صحيحة. بالتأكيد يريدون منه المشاركة في سباق موطنه، لكنّ خيارنا للسائقين لا ينبني على رغبات ليبرتي".

كما سيتعيّن على ريد بُل اتّخاذ قرارٍ بشأن ما تودّ فعله مع سائقها الاحتياطي لاوسن الذي يتمتّع بحريّة إيجاد مقعدٍ في مكانٍ آخر في حال لم تتمكّن ريد بُل من منحه مقعدًا في الفورمولا 1 في 2025.

لكنّ ماركو استبعد فكرة إعارة لاوسن لفريقٍ منافسٍ للإبقاء عليه في صفوفها.