ماركو: بيريز "انهار تماماً" في سباق بلجيكا

يرى ماركو أن بيريز "انهار تماماً" في السباق على حلبة سبا-فرانكورشان قبل العطلة الصيفية.

ورغم أن المكسيكي انطلق من المركز الثاني، لكنه عبر خط النهاية ثامناً - قبل أن يرث المركز السابع بسبب شطب نتيجة جورج راسل صاحب المركز الأول حينها.

كما تفوق عليه زميله ماكس فيرستابن، رغم أنه انطلق من المركز 11 بعد أن تلقى عقوبة التراجع عشرة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تبديل المحرك.

حيث قال ماركو في تصريح لقناة "سكاي": "امتلك سيرجيو فرصة تحقيق نتيجة جيدة للأسف لم يحصل ذلك. خاصة في القسم الأخير للسباق، فقد انهار تماماً".

وأكمل: "الوتيرة الجيدة في التصفيات، لم تُثمر عن نتيجة قوية في السباق".

وأضاف: "المركز الثامن بعد الانطلاق ثانياً، بالتأكيد ليست النتيجة المرغوبة أو المتوقعة".

يشار إلى أن ريد بُل قررت الإبقاء على بيريز لما بعد العطلة الصيفية، رغم جميع التكهنات والشائعات، حيث يبدو أن ماركو وكريستيان هورنر مدير الفريق، لم يتفقا على بديل ملائم للمكسيكي هذا الموسم.

لكن حظوظ بيريز للموسم المقبل لا تزال غير واضحة.