ماركو: بيريز "استفاق من حلم" المنافسة على اللقب

رغم أن المكسيكي لم ينجح في التفوق على زميله بطل العالم مرتين ماكس فيرستابن ضمن الترتيب العام، لكنه تمكن من تقليص الفارق إلى ست نقاط فقط بعد الفوز في سباق أذربيجان.

إلا أن بيريز عانى خلال التصفيات إذ لم ينجح بالتأهل للقسم الثالث في خمس مناسبات متتالية.

وهذا ما كان يجبره على شقّ طريقه ضمن الترتيب في السباقات على متن أسرع سيارة في الموسم، حيث لم يفلح في الإنهاء خلف زميله ضمن سباق كامل منذ جولة ميامي.

وضمن مقابلة خاصة مع موقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح ماركو بأن هذه الفترة الصعبة أفسحت المجال أمام بيريز "كي يستيقظ" من الحلم ليواجه الواقع، من أجل التركيز على أدائه.

كما كرّر رأي كريستيان هورنر مدير الفريق، بأن مقعد بيريز مضمون طالما أنه يحتل المركز الثاني ضمن بطولة السائقين.

حيث قال: "لدينا عقد مع بيريز حتى نهاية 2024. إنه في المركز الثاني ضمن البطولة".

وأكمل: "لقد استيقظ من حلمه بالمنافسة على اللقب. ربما سيساعده ذلك في التركيز على تقديم أفضل أداء ممكن".

وشدد ماركو بأن فيرستابن لا يحظى بالتقدير الكافي على ذكائه ومستواه، إذ يرى بأنه "ليس من الممكن" لـ بيريز أن يتجاوز فيرستابن على الإطلاق.

فقال: "ماكس لا يحظى بالتقدير الكافي. إنه سائق استثنائي. انظروا فقط إلى قدراته الذهنية التي يتمتع بها. لقد لاحظ رنّين هاتفي عبر اللاسلكي!".

وأكمل: "إنه يمتلك موهبة وسرعة مذهلتين. كما أنه في عالم لوحده، لا أحد قادر على الاقتراب منه".

وتابع: "بيريز يحتل المركز الثاني. وليس من الممكن بالنسبة له تحقيق أكثر من ذلك. وهو يقوم بهذا الدور حالياً".

من جهة أخرى، كشف ماركو بأن نقاط قوة بيريز ليست على مدار اللفة الواحدة، فقال: "إنه يقدم سباقات ممتازة، ويقدم تجاوزات جيدة. أخطاؤه فقط في التصفيات ولطالما كان ذلك نقطة ضعفه".