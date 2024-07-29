ماركو: بياستري أقوى ذهنياً من نوريس

عبّر فريق ريد بُل عن سروره من أخطاء لاندو نوريس في السباقات الأخيرة، بينما أثنى على تأدية بياستري القوية.

وأثناء معرض تعليقه على أداء سائقي مكلارين، عبّر ماركو عن سروره بشكل خاص من أخطاء نوريس في الأسابيع الأخيرة.

حيث أشار إلى أن بياستري أقوى ذهنياً من زميله البريطاني.

وانطلق نوريس خامساً أمام بياستري في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، لكنه ارتكب خطأ أثناء الانطلاقة وتراجع لينهي السباق خامساً (عقب شطب نتيجة جورج راسل الفائز بالسباق) بعد استراتيجية ضعيفة.

بياستري من جهته، قدم وتيرة قوية للغاية لينهي ثالثاً على منصة التتويج، قبل أن يتقدم للثاني بعد عقوبة راسل.

وأضاع نوريس نقاطاً هامة بسبب تلك الأخطاء في بداية السباق، وهذه ليست المرة الأولى خلال الموسم.

وأدلى ماركو بتعليق قصير حول سائقي مكلارين بعد السباق.

فقال: "يبدو أن بياستري أقوى ذهنياً من نوريس".