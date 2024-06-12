ماركو بعد عقوبة بيريز: "هاميلتون فاز في سيلفرستون بثلاث عجلات!"

بعد ارتطام بيريز بالحواجز في اللفة 53 على حلبة جيل فيلنوف، تضرر القسم الخلفي من سيارته بما في ذلك الجانح الخلفي، لكن طلب منه الفريق العودة إلى منصة الصيانة.

ومع عودته ببطء إلى المنصة لأكثر من نصف لفة، تساقطت أجزاء من السيارة على المسار، ما دفع حكام السباق للنظر في المسألة للبتّ إن كانت ريد بُل قد خرقت قوانين السلامة عبر ترك السيارة على المسار بشكل غير آمن.

وقد وجدوا أن ريد بُل قد خرقت القوانين بالفعل، بالتالي تلقى بيريز عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة انطلاق سباق برشلونة.

وتم تغريم الفريق كذلك بـ 25 ألف يورو كغرامة مالية، وقد اعترفت ريد بُل في جلسة الاستماع بأنها طلبت من بيريز البقاء على المسار لتفادي دخول سيارة الأمان، فقد كان زميله ماكس فيرستابن حينها يتصدر السباق بفارق 5 ثوانٍ أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.

لكن ماركو يرى في العقوبة قسوة غير مبررة، حيث قال: "إنها قاسية جداً".

وأكمل شارحاً: "ضمن سباق بظروف متغيرة عليك إعادة السيارة، خاصة حين لا يكون مقدار الضرر واضحاً".

وأضاف: "مرايا سيارة بيريز كانت متسخة، لم يكن قادراً على رؤية القسم الخلفي بشكل واضح".

وأردف: "كان بوسعنا أن نرى كذلك من البيانات أن نظام التعليق بحال جيدة".

وتابع: "لذا، بالطبع ستحاول إعادة السيارة إلى المنصة، وذلك بهدف المنافسة على النقاط مجدداً".

وانتقد ماركو تبرير الحكام لذلك القرار، مذكراً بالواقعة التي عبر فيها لويس هاميلتون خط النهاية بثلاث عجلات بعد انثقاب إطاره في سيلفرستون 2020.

فقال: "فسّر الحكام ذلك بأنه كانت هناك قطع تسقط من السيارة".

وتابع: "لكن، مرحباً! أذكر أن لويس هاميلتون قطع خط النهاية في سيلفرستون بثلاث عجلات وفاز".

واختتم: "بشكل غريب لم يتلقَ أية عقوبة حينها!".