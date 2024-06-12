ماركو بعد عقوبة بيريز: "هاميلتون فاز في سيلفرستون بثلاث عجلات!"
انتقد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق سباق إسبانيا التي تلقاها سائقه سيرجيو بيريز في كندا، وذلك بعد بقائه على الحلبة بسيارة متضررة.
بعد ارتطام بيريز بالحواجز في اللفة 53 على حلبة جيل فيلنوف، تضرر القسم الخلفي من سيارته بما في ذلك الجانح الخلفي، لكن طلب منه الفريق العودة إلى منصة الصيانة.
ومع عودته ببطء إلى المنصة لأكثر من نصف لفة، تساقطت أجزاء من السيارة على المسار، ما دفع حكام السباق للنظر في المسألة للبتّ إن كانت ريد بُل قد خرقت قوانين السلامة عبر ترك السيارة على المسار بشكل غير آمن.
وقد وجدوا أن ريد بُل قد خرقت القوانين بالفعل، بالتالي تلقى بيريز عقوبة التراجع 3 مراكز على شبكة انطلاق سباق برشلونة.
وتم تغريم الفريق كذلك بـ 25 ألف يورو كغرامة مالية، وقد اعترفت ريد بُل في جلسة الاستماع بأنها طلبت من بيريز البقاء على المسار لتفادي دخول سيارة الأمان، فقد كان زميله ماكس فيرستابن حينها يتصدر السباق بفارق 5 ثوانٍ أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.
لكن ماركو يرى في العقوبة قسوة غير مبررة، حيث قال: "إنها قاسية جداً".
وأكمل شارحاً: "ضمن سباق بظروف متغيرة عليك إعادة السيارة، خاصة حين لا يكون مقدار الضرر واضحاً".
وأضاف: "مرايا سيارة بيريز كانت متسخة، لم يكن قادراً على رؤية القسم الخلفي بشكل واضح".
وأردف: "كان بوسعنا أن نرى كذلك من البيانات أن نظام التعليق بحال جيدة".
وتابع: "لذا، بالطبع ستحاول إعادة السيارة إلى المنصة، وذلك بهدف المنافسة على النقاط مجدداً".
وانتقد ماركو تبرير الحكام لذلك القرار، مذكراً بالواقعة التي عبر فيها لويس هاميلتون خط النهاية بثلاث عجلات بعد انثقاب إطاره في سيلفرستون 2020.
فقال: "فسّر الحكام ذلك بأنه كانت هناك قطع تسقط من السيارة".
وتابع: "لكن، مرحباً! أذكر أن لويس هاميلتون قطع خط النهاية في سيلفرستون بثلاث عجلات وفاز".
واختتم: "بشكل غريب لم يتلقَ أية عقوبة حينها!".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ماركو: وجود عدة منافسين "أفضلية كبيرة" لنا
بيريز متشائم حيال كسب ريد بُل مزيداً من الأداء
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ماركو: سيارة ريد بُل يوم الجمعة لم تكن قادرة على الفوز بسباق كندا مطلقاً
فيرستابن يقترب من كسر رقم قياسي احتفظ به شوماخر طويلًا
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
أحدث الأخبار
فيلنوف لا يرى مكاناً لـ فيرستابن خارج أسوار ريد بُل
موتو جي بي: إسبارغارو يعتقد بأنّ الارتكازيّة "عالية جدًا على الجسد البشري"
ألبين تؤكد أحد خياراتها كبديل عن أوكون
راسل سيكون "أكثر من مسرور" بدعم أنتونيللي في حال انضم إلى مرسيدس
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات