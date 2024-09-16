ماركو بعد سباق باكو: نحن نسير في الاتجاه الصحيح

واجه فيرستابن مشاكل تتعلق بوتيرة سيارته ريد بُل خلال سباق جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد على حلبة باكو.

ليس ذلك وحسب، بل تعمّقت جراح ريد بُل بعد أن خسرت صدارة الترتيب العام لصالح مكلارين، عقب حادثة مفاجئة وعنيفة جمعت بيريز وساينز في اللفة ما قبل الأخيرة لتدمر سباق كل منهما.

وتعليقاً على الحادثة، قال ماركو: "كان سيرجيو بيريز يحاول تجاوز (شارل) لوكلير لكن ساينز جاء من الخلف أثناء المعركة".

وأكمل: "استعاد بيريز مكانه. لكن مما بوسعي رؤيته، قام ساينز بالاصطدام بسيارة تشيكو دون أي داعٍ على الإطلاق".

وتابع: "حينها، خسر تشيكو مباشرة فرصة منصة التتويج".

وضمن معرض كلامه حول تأدية فيرستابن، قال ماركو: "قدم ماكس بعض اللفات السريعة، لكنه لم ينجح بالإبقاء على الوتيرة ثابتة".

وأكمل: "كانت معدلات تآكل إطاراته أعلى بشكل واضح من تشيكو، إضافة إلى مشاكل الكبح".

واختتم: "لكننا نسير في الاتجاه الصحيح".