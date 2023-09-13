ماركو: انتقادات مرسيدس ضد ريد بُل غير نابعة من "منافس حقيقي"
قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أن الانتقادات التي توجهها مرسيدس لفريقه "لا معنى لها" لأنها لا تنبع من "منافس حقيقي" في الفورمولا واحد.
هيمنت ريد بُل على كامل حقبة القوانين التقنية الجديدة حتى الآن، وفي موسم 2023 الجاري، فإن العلامة النمساوية تحلق في عالمها الخاص وتسجل أرقاماً قياسية جديدة في تاريخ البطولة.
ومؤخراً صرّح لويس هاميلتون أن ماكس فيرستابن قد حقق رقمه القياسي بعدد الانتصارات المتتالية بغياب زميل قويّ له، بعكس ما كان الحال عليه مع البريطاني الذي زامل سائقين أقوياء، ما أشعل الكثير من الجدل على قنوات التواصل الاجتماعي حيال هذه المسألة.
وعلاوة على ذلك، تسبب توتو وولف مدير فريق مرسيدس بالمزيد من الجدل أيضاً حين قلل بشكل كبير من أهمية انتصارات فيرستابن المتتالية، مصرّحاً بأن هذا الرقم ينتمي فقط إلى "ويكيبيديا" ولا أحد يهتم به.
أما ماركو فيتجاهل مثل تلك التعليقات ولا يعتبرها مسألة تحتاج للبحث فيها.
حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "هذا هو الفارق بيننا وبين مرسيدس".
وأكمل: "نحن نهتم بفريقنا لاستخلاص أفضل أداء ممكن، ولا نهتم بـ مرسيدس طالما أنهم ليسوا منافسين حقيقيين لنا".
وتابع: "نحن نهتم بأنفسنا فقط. نقوم بأفضل ما بوسعنا ولا نقوم باختلاق القصص كما يفعلون".
وتأتي تعليقات ماركو حول مرسيدس، بعد تلميحات فيرستابن بأن السهام الفضية تواجه صعوبة بتقبل الهزيمة بعد سنوات عديدة من الهيمنة في الفورمولا واحد.
حيث قال على هامش جائزة إيطاليا الكبرى: "أعتقد أنه من الصعب للغاية على مرسيدس، تقبل الخسارة. هذه هي المشكلة التي تعاني منها حين تسيطر لسنوات عديدة".
وأكمل: "لكن في نهاية المطاف، عليك التحلي بالواقعية. عليك تقبّل تحسّن الفرق الأخرى. هذا ما قمنا به خلال مواسم هيمنة مرسيدس".
وأردف: "كنا نقول لأنفسنا: ’علينا العمل بشكل أكبر’ لأننا حينها لم نكن جيدين بما فيه الكفاية لمنافستهم".
واختتم: "في نهاية المطاف، عليك التركيز على نفسك، لأن هذا هو المجال الوحيد الذي يمكنك تغييره".
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