ماركو: "الشاحن التوربيني المميز" من هوندا يعتبر عاملًا أساسيًا في جائزة النمسا

شهدت جائزة النمسا الكبرى - سباق الموطن لريد بُل - أول فوز للفريق مع محركات هوندا في 2019 والذي حققه ماكس فيرشتابن.

وبينما بدت مرسيدس قوية للغاية خلال سباقي سبيلبرغ في 2020، لكن فيرشتابن نجح بالفوز بسباقي ستيريا والنمسا العام الماضي منطلقًا من المركز الأول.

وعند سؤاله عن سبب هيمنة فيرشتابن وريد بُل في النمسا، كشف ماركو بأن "الشاحن التوربيني المميز" من هوندا يعمل بشكل جيّد جدًا خصوصًا على ارتفاع من سطح البحر، إذ تتواجد حلبة ريد بُل رينغ على ارتفاع أكثر من 600 متر من سطح البحر.

"إنه المحرك" قال ماركو، مُضيفًا: "كما أن هوندا لديها شاحن توربيني مميز، والذي يملك أفضلية صغيرة لكن حاسمة على ارتفاع من سطح البحر، والذي يبلغ 670 مترًا هناك".

وتابع: "ذلك العامل كان مهمًا للغاية بالنسبة لنا، كما أننا احتفلنا هناك بفوزنا الأول مع محرك هوندا".

وأكمل: "كانت تلك خطوة مهمة للغاية في تعاوننا ولا سيما حتى 2025، حتى نتمكن من الاعتماد تمامًا على ذلك المصدر".

هذا وشهدت جولة بريطانيا نهاية الأسبوع الماضي عودة مرسيدس إلى المنافسة مع ريد بُل وفيراري، حيث حل لويس هاميلتون ثالثًا في السباق بعد معركة ملحمية في نهاية السباق مع سيرجيو بيريز سائق ريد بُل وشارل لوكلير سائق فيراري.

لكن ماركو يعتقد بأن الفريق الألماني سيعاني أكثر في ستيريا بسبب طبيعة المطبات على المسار.

فقال: "أعتقد بأنها ستكون جولة أكثر صعوبة بكثير على مرسيدس مجددًا. سيتعين عليهم رفع مستوى السيارة. ولا مشكلة، فهم أبطأ على أية حال".