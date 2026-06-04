ماركو: الأمل الوحيد للفرق الأخرى هو أن يدمر ثنائي مرسيدس بعضهما البعض
قال هيلموت ماركو إن السبيل الوحيد أمام فيراري للبقاء في صراع البطولة يتمثل في أن تؤثر المنافسة بين جورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي سلبًا على مرسيدس.
د.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: زاك ماوجر
فرضت مرسيدس هيمنتها على موسم 2026 حتى الآن، بعدما فازت بالسباقات الخمسة الأولى وحققت أفضلية كبيرة في بطولة السائقين.
فقد انتصر جورج راسل في السباق الافتتاحي للموسم في أستراليا، بينما انتزع أندريا كيمي أنتونيللي صدارة البطولة بفضل أربعة انتصارات متتالية في الصين واليابان وميامي وكندا.
وبعد جائزة كندا الكبرى، وسّع أنتونيللي الفارق مع زميله راسل إلى 43 نقطة، فيما فرضت مرسيدس أيضًا تفوقًا مريحًا على منافسيها في بطولة الصانعين، إذ تتأخر فيراري بفارق 72 نقطة عن الفريق الألماني.
وفي حديثه إلى صحيفة "أو إي24" النمساوية، أكد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل السابق أن مرسيدس هي حاليًا الفريق الأقوى بفارق واضح عن بقية المنافسين.
حيث قال: "مرسيدس هي الفريق الأقوى بوضوح. لديهم أفضل وحدة طاقة، كما أنهم يضعون المعايير فيما يتعلق بالبطاريات".
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وأضاف ماركو أن مرسيدس نجحت أخيرًا في بناء هيكل من الطراز الأول بعد سنوات من المعاناة، وأن تشكيلة السائقين الحالية تُعد إحدى أكبر نقاط قوة الفريق.
فقال: "للمرة الأولى منذ 2021، تمكنوا من تطوير هيكل تنافسي حقيقي، كما أنهم يمتلكون ثنائيًا قويًا للغاية من السائقين. من المثير للإعجاب حقًا رؤية أنتونيللي يقود السيارة بهذه السرعة وهو في هذا العمر الصغير".
وتابع: "لكن راسل هو أيضًا السائق الأكثر خبرة في الفريق، وسيجد بالتأكيد طريقة للرد عليه. الأمل الوحيد للفرق الأخرى هو أن يدمر راسل وأنتونيللي بعضهما البعض. وإلا فإن مرسيدس ستواصل توسيع الفارق أكثر فأكثر".
من جهة أخرى، يعتقد ماركو أن فيراري قد تكون في موقع أفضل لمنافسة مرسيدس خلال جائزة موناكو الكبرى هذا الأسبوع، قائلًا: "ستعاني مرسيدس في المنعطفات البطيئة في موناكو".
واختتم: "لوكلير، الذي يتسابق على أرضه، هو مرشحي المفضل. أعتقد أنه سيقدم أداءً قويًا في التصفيات وسيفوز بالسباق، لأنه عادة ما ينطلق من المقدمة في موناكو".
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