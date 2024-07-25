ماركو: "إن منحنا ماكس سيارة جيدة فلن يفكّر بترك الفريق"
قال هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات أنه يتوجب على الفريق منح نجمه ماكس فيرستابن سيارة جيدة، بالتالي لن يفكر بترك صفوف العلامة النمساوية.
أكد ماركو على ضرورة منح فيرستابن سيارة جيدة، وذلك بعد سباق جائزة المجر الكبرى الذي شهد انفعالاً واضحاً من الهولندي بعد إحباطه من الاستراتيجية الخاطئة التي اتبعها الفريق.
وفشل بطل العالم ثلاث مرات بتحقيق الفوز ثلاث مرات على التوالي، للمرة الأولى منذ موسم 2021.
وكان فيرستابن قد انطلق ثالثاً في هنغارورينغ وأنهى خامساً في سباق شهد استراتيجية خاطئة وحادثة له مع لويس هاميلتون، وسط هيمنة مكلارين التي أحرزت الثنائية.
وشدد ماركو على أن هدف الفريق الأساسي حالياً يتمحور حول تقديم سيارة تنافسية إلى فيرستابن، بوسعه الوثوق بها.
فقال: "ماكس غاضب حقاً".
وأكمل: "الآن، نحن بحاجة لرفع معنوياته وإعادة سيارتنا إلى وتيرة جيدة".
وأضاف: "للأسف، لم تعمل التحديثات كما كنا نريد. ماكس هو أفضل سائق في الفورمولا واحد وهو قادر على صناعة الفارق".
وأردف: "عملنا يتمحور حول ضمان امتلاكه سيارة بوسعه الوثوق بها للعودة إلى المقدمة".
واختتم: "حينها لن يبقى لديه أي سبب للتفكير بتغيير الفريق، وكل شيء سيعود لوضعه الطبيعي".
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