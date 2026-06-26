وأعادت هذه النتائج إشعال التكهنات بشأن مستقبل فيرستابن، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات بين السائق الهولندي وإدارة ريد بُل خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة النمسا الكبرى.

وترغب ريد بُل في استمرار الشراكة التي تجمع الطرفين منذ أكثر من 10 سنوات، كما تسعى للحصول على ضمانات بشأن بقاء فيرستابن مع الفريق في الموسم المقبل.

وأكد هيلموت ماركو، الذي غادر ريد بُل في نهاية موسم 2025، أن الأولوية بالنسبة لفيرستابن كانت دائمًا امتلاك سيارة قادرة على المنافسة على لقب البطولة.

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وقال ماركو لصحيفة كرونن تسايتونغ: "بالنسبة لماكس، تأتي القدرة على المنافسة دائمًا في المقام الأول".

وأضاف: "جميع السائقين الكبار لديهم بنود خروج مرتبطة بالأداء في عقودهم. ومن المحتمل أن تكون هناك مفاوضات جارية بشأن هذا الأمر. سيكون من الأفضل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

وحتى الآن، فرض سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي هيمنته على موسم 2026، بعدما فاز بخمسة من أول سبعة سباقات، لينفرد بصدارة بطولة السائقين.

واعترف ماركو بأن أداء أنتونيللي فاجأه أيضًا، قائلًا: "في العام الماضي أيضًا بدأ الموسم بشكل قوي، لكنه ارتكب الكثير من الأخطاء مع انطلاق السباقات الأوروبية. لكن هذه المرة يبدو مثيرًا للإعجاب حقًا وسريعًا للغاية. وهذا بالضبط ما يريد الناس رؤيته".