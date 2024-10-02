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فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

ماركو: أوستن ستمنحنا الجواب الفعليّ حيال موقعنا التنافسي

يرى هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، أن جائزة الولايات المتحدة الكبرى في الفورمولا واحد، ستمنح العلامة النمساوية الجواب الفعلي حيال حظوظها ضمن منافسات لقب موسم 2024 الجاري.

خلدون يونس
خلدون يونس
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل وهيلموت ماركو، مستشار ريد بُل لرياضة السيارات

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل وهيلموت ماركو، مستشار ريد بُل لرياضة السيارات

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

يتجه فيرستابن إلى آخر ست جولات من موسم 2024 مع صدارة تصل حتى 52 نقطة أمام أقرب ملاحقيه، سائق مكلارين، لاندو نوريس. 

بينما خسرت ريد بُل صدارة ترتيب بطولة المصنعين، وباتت متأخرة خلف الفريق البرتقالي بفارق 41 نقطة.

"التعديلات الأخيرة على الأرضية قرّبتنا أكثر نحو الاتجاه الصحيح، لكنها لم تكن كافية" قال ماركو في تصريح ضمن قناة "Formula1.de" على منصة يوتيوب.

وأكمل: "كان نوريس أسرع منا بثانية في اللفة خلال السباق الأخير. بينما كان شارل لوكلير بنفس سرعة نوريس".

وأردف: "لهذا، كان المركز الثاني بمثابة فوز بالنسبة لنا".

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وفي هذه المرحلة من الموسم، تتجه الأنظار صوب معركة اللقب الحسابية: في حال حقق فيرستابن المركز الثاني في جميع السباقات المتبقية (6 جولات + 3 سباقات قصيرة)، حينها سيتوج بطلاً للعالم، حتى لو فاز نوريس بجميع السباقات وسجل اللفة الأسرع.

"لا يمكننا الاعتماد على المركز الثاني" قال ماركو.

وأكمل: "بالنظر إلى مونزا، كانت هناك أكثر من مجرد تحذيرات بالنسبة لنا، لأنني لا أذكر أننا كنا مخطئين لهذه الدرجة - لناحية الاستراتيجيات - من قبل، وكذلك وقفات الصيانة، الوتيرة وكل شيء!".

وأضاف: "تحتاج السيارة لنافذة عمل أكبر. نحتاج مزيداً من السرعة كي نمنح ماكس القدرة على الهجوم".

واختتم: "لكنني أعتقد أن الجواب الحاسم سيكون مستوى الأداء في أوستن، سنرى موقعنا التنافسي هناك".

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