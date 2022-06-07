ماركو: ألفا تاوري هي الخيار الأفضل لغاسلي

يملك غاسلي الفائز بسباقٍ عقدًا مع ألفا تاوري حتّى نهاية 2023، وقال سابقًا هذا العام أنّ 2022 سيكون فرصته الأخيرة ليُظهر استحقاقه للعودة إلى ريد بُل بعد التخلي عنه في منتصف موسم 2019.

ونضج الفرنسي كسائقٍ منذ ذلك الحين، حيث قاد الحظيرة الإيطاليّة على مدار العامين والنصف الماضيين مُحقّقًا الفوز في جائزة إيطاليا الكبرى 2020.

وأعلنت ريد بُل الأسبوع الماضي عن تمديد عقد بيريز بعامين، ما يعني بقاء المكسيكي حتّى نهاية موسم 2024 على الأقلّ.

ويعني هذا القرار عدم امتلاك غاسلي لأيّ خيارٍ للعودة إلى ريد بُل عند انتهاء عقده الحالي.

لكنّ ماركو يعتقد بأنّ الفرنسي لن يجد مقعدًا أفضل حتّى لو قرّرت ريد بُل تسريحه قبل نهاية عقده.

وقال النمساوي لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تحدّثت إلى غاسلي بالطبع قبل التوقيع لأشرح له الوضع معه، وأجل سنرى ما سيحدث معه بعد 2023".

وعندما سُئل إن كانت ريد بُل ستسمح لغاسلي بالمغادرة في مرحلة أبكر، قال ماركو: "ما هو البديل؟".

وأضاف: "لا أعتقد بأنّ هناك أيّ بديلٍ له في الوقت الحاضر ليكون أفضل من ألفا تاوري بشكلٍ كبير".

وقال ماركو أنّه كان من المرجّح للغاية أن ينتهي المطاف بألفا تاوري بالحفاظ على غاسلي ويوكي تسونودا للعام المقبل، حيث سيتعيّن على ناشئي ريد بُل الانتظار لفترة أطول حتى شغور أحد المقاعد.

وقال: "من الآمن الافتراض أنّ التشكيلة الحاليّة ثابتة. لكن أعني أنّ فيروس كورونا لا يزال موجودًا، ذلك يعني الحاجة لسائق احتياطي. آمل أن لا يُصاب أيّ أحد، لكن عليهم الانتظار لعامٍ آخر".

وعندما سُئل عن إمكانيّة وضع أحد ناشئي ريد بُل في فريقٍ آخر، أشار ماركو إلى وضع أوسكار بياستري بطل الفورمولا 2 حاليًا بالقول: "يُمكنكم رؤية مدى الصعوبة التي تواجهها ألبين مع بياستري حاليًا".