ماركو: أفضليّة مكلارين بثانية في اللفّة أمرٌ "غريبٌ" على فيرستابن

يشعر مستشار ريد بُل هيلموت ماركو بالقلق من أن ميزة فريق مكلارين في الفورمولا 1 قد تحولت مؤخرًا إلى "عالم جديد تمامًا"، حيث يشعر بطل العالم الحالي فيرستابن بالدهشة أيضًا.

وكان لاندو نوريس متفوقًا بشكل كبير في سباق سنغافورة، حيث تقدّم على فيرستابن بفارق عُشرين من الثانية في التجارب التأهيلية ليحصد مركز الانطلاق الأول، ثم فاز بالسباق بفارق 21 ثانية عن البطل المتوج ثلاث مرات – حيث وصل الفارق إلى 29 ثانية في مرحلة معينة.

ويُمثل هذا استمرارًا لفترة جفاف استمرت لثمانية سباقات بدون فوز لفريق ريد بُل وفيرستابن، مع تحقيق الأخير لقطب انطلاق أوّل واحد وثلاث منصات تتويج فقط خلال هذه الفترة، بينما حصدت مكلارين أربعة مراكز أولى في التجارب التأهيلية، ومثلها على صعيد الانتصارات، بالإضافة إلى أحد عشر منصّة تتويج.

وأجرى فيرستابن وماركو "محادثة طويلة" عبر الهاتف يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، تمت خلالها مناقشة معاناة أداء ريد بُل مقارنة بمكلارين.

وعندما سئل ماركو في مقابلة مع موقع "فورميل1.دي إي" شقيق موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا قاله سائقه خلال تلك المكالمة، أجاب: "حسنًا، قال إن هيمنة لاندو غريبة، خاصةً على الإطارات المتوسطة – فقد كان يبتعد عنا بتسعة أعشار إلى ثانية كاملة في كل لفة".

وأضاف: "حتى لو كان سيارتنا، دعنا نقل، في أفضل حالاتها، لم يكن بإمكانه تحقيق تلك الأزمنة على الإطارات المتوسطة. ونتساءل جميعًا كيف فعل ذلك".

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ ود.هيلموت ماركو، مستشار فريق ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وواصل شرحه بالقول: "عندما يبتعد نوريس عنا بتسعة أعشار إلى ثانية كاملة في كل لفة، فإن هذا عالم جديد تمامًا. ولا تنسَ المرحلة الثانية من السباق، كان شارل لوكلير بنفس سرعة لاندو تقريبًا، أو ربما أسرع قليلاً. لذلك، بالنسبة لنا، يمكنني القول تقريبًا أن المركز الثاني كان بمثابة انتصار".

وبينما بنى فريق مكلارين نجاحه على الاستمرارية، حيث اختار الاحتفاظ بنفس أرضية السيارة منذ جائزة ميامي الكبرى في شهر مايو، جلبت ريد بُل تحديثًا "دقيقًا" لأرضية سيارتها قبل جولتي باكو ومارينا باي.

وقال ماركو عن الأرضية المحدّثة لفريق ريد بُل: "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية".

وأكمل: "لقد عملوا بجهدٍ كبير جدًا واكتسبوا بعض الأفكار. لم تكن أرضية جديدة بالكامل، ولكن أجزاء منها كانت جديدة. ولكنني أعتقد أن العامل الحاسم سيكون الأداء في أوستن، وهناك الكثير من الأمور الأخرى القادمة".

وكان مدير الفريق كريستيان هورنر قد وصف سباق مونزا بأنه "نقطة الانهيار" بالنسبة لريد بُل بعد أن أنهى فيرستابن السباق في المركز السادس بفارق 38 ثانية عن الفائز لوكلير، ووافق ماركو على أن ذلك كان "أكثر من مجرد جرس إنذار".

وأضاف ماركو: "لقد كان أسوأ سباق لنا منذ... لا أعلم، لا أستطيع تذكر متى كانت آخر مرة أخطأنا فيها بهذا الشكل من حيث الاستراتيجية، ووقت التوقف في الحظيرة، والسرعة، وكل شيء".