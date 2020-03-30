ماركو أراد وضع سائقي ريد بُل في "معسكر لكورونا" وتعريضهم للإصابة

يرى النمساوي - المعروف بصراحته وآرائه المثيرة للجدل خلال عمله الطويل كمستشار لديتريش ماتيشيتز - أنّ تعريض سائقيه لفيروس كورونا الآن سيساهم في حصولهم على مناعة في المستقبل عندما ينطلق موسم السباقات من جديد.

وضمن معرض حديثه في لقاء عبر الفيديو مع محطة التلفاز النمساوية "أو آر اف"، قال ماركو: "لدينا أربعة سائقين في الفورمولا واحد، وثمانية أو عشرة ناشئين".

وأضاف: "الفكرة تتمثّل في تنظيم معسكر حيث يُمكننا تمرير تلك الفترة الميّتة ذهنيًا وجسديًا. كما أنّ ذلك سيكون وقتًا مثاليًا للتعرّض للعدوى. إنّهم جميعًا شباب أقوياء وفي صحة جيّدة للغاية. وبهذه الطريقة سيكونون مستعدين عندما ينطلق الموسم الذي سيكون على الأرجح صعبًا للغاية بمجرد انطلاقه".

وبينما بدا ماركو مقتنعًا بهذه الفكرة، لكنّه قال بأنّ مقترحه هذا لم يلق ترحيبًا من الأطراف الأخرى في ريد بُل، وعليه تمّ رفضه.

فقال: "يُمكن القول بأنّ ذلك المقترح لم يلقَ ترحيبًا كبيرًا".

وقال ماركو أنّه وعوضًا عن إجبار سائقيه على التعرّض لعدوى ذلك الفيروس ليحصلوا على المناعة، فإنّ التركيز الآن ينصب على الوصول بجميعهم إلى حالة جسدية جيّدة وتركيز ذهني عالٍ في هذه الفترة.

"ماكس (فيرشتابن) على سبيل المثال، أعتقد بأنّه يخوض سباقات أكثر من الموسم الحقيقي. يخوض سباقات إلكترونية وفي بعض الأحيان يشارك في العديد من السباقات يوميًا" قال ماركو.

وأكمل: "كل منهم كذلك لديه مدرّبه الخاص الذي يستعينون به من أجل التمارين الجسدية. وهذا أمر مثالي للتدرّب في هذه الفترة".

واختتم: "إذا ما حظينا بموسم تسابق هذا العام مع 15 إلى 18 سباقًا، فسيكون موسمًا صعبًا للغاية. وليس هنالك احتمالية لتحسين لياقتك خلال الموسم، لذا من المثالي استغلال الفترة الحالية".

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