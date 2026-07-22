مارتن براندل يدعو إلى تغيير جذري في الفورمولا 1: "تدمع عيناي مما يحدث"
أعرب مارتن براندل عن استيائه من قوانين الفورمولا 1 لعام 2026، متسائلًا عن التأثير الذي أحدثته القوانين الجديدة على السباقات في بعض من أشهر الحلبات في تاريخ البطولة.
شارل لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: كلايف روز
بدا مارتن براندل سائق الفورمولا 1 السابق مستاء من قوانين موسم 2026، وذلك بعد السباقات التي أقيمت على حلبتي سيلفرستون وسبا-فرانكورشان، وهما من أقدم وأشهر الحلبات في روزنامة البطولة.
وأشار عدد من السائقين إلى أن متعة القيادة تراجعت مع سيارات هذا العام، التي تتطلب إجراءات معقدة لإدارة الطاقة.
وقد تعرضت طبيعة هذه السيارات، التي تعتمد بشكل كبير على إدارة دورات استعادة الطاقة واستخدامها بدلًا من القيادة بأقصى سرعة، لانتقادات شبه جماعية من سائقي الفورمولا 1.
وقال براندل: "أعتقد بصراحة أن الجميع لا يزال يحاول فهم هذه السيارات بشكل كامل".
وأضاف: "دمعت عيناي قليلًا لأننا فقدنا جميع المنعطفات الرائعة في سيلفرستون، وها نحن هنا في سبا نعيش الوضع نفسه. هذه القوانين الجديدة أضرت بنا على الحلبات السريعة".
وكانت الفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات قد اعترفا بالفعل بحجم المشكلة، وصادقا على تعديلات ستدخل حيز التنفيذ خلال الأعوام المقبلة.
وسترتفع حصة محرك الاحتراق الداخلي في توزيع الطاقة إلى 58% مقابل 42% للطاقة الكهربائية في 2027، قبل أن تصبح 60% مقابل 40% في 2028، في محاولة لتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية.
لكن براندل يرى أن هذه التعديلات لا تذهب بعيدًا بما يكفي، ويعتقد أن البطولة يجب أن تتخلى بالكامل عن هذا المفهوم عند دخول دورة القوانين التالية.
فقال: "سنقوم ببعض التعديلات في 2027 و2028، لكن يجب أن نتخلص من هذا المفهوم في أقرب وقت ممكن، مع بداية قوانين 2030 أو 2031".
وأكمل: "بعيدًا عن ذلك، فهذا هو الواقع الذي نعيشه الآن. عندما أكون على الحلبة يوم الجمعة، تبدو السيارات سريعة للغاية. وعندما تتسابق جنبًا إلى جنب وتتبادل المراكز، يكون المنظر ممتعًا للغاية. لكن في الوقت الحالي، عليهم أن يسيطروا على كل هذا التعقيد، لأنه كبير جدًا".
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