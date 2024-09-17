تحليل: ماذا وراء عطلة نهاية أسبوع فيرستابن الضعيفة في باكو

حصل مشجّعو الفورمولا 1 على مشهد غير مألوف في باكون وذلك بعد أن تفوّق سيرجيو بيريز على فيرستابن في التصفيات للمرّة الأولى منذ 33 سباقًا، قبل أن يتغلّب عليه كذلك في السباق. لذا كيف سارت عطلة نهاية أسبوع الهولندي على هذا النحو السيّئ؟

ويُعدّ ذلك غريبًا على وجه الخصوص كون هذه الجولة كانت الأفضل لبيريز منذ 18 شهرًا، وكان المكسيكي ضمن دائرة المنافسة على الفوز في الوقت الذي عانى فيه زميله فيرستابن.

وتأتي جولة باكو على خلفيّة فترة حالكة بالنسبة لريد بُل في ظلّ معاناتها من مشاكل توازن السيارة منذ مايو الماضي، حيث يمرّ فيرستابن بجفاف انتصارات منذ سبعة سباقات، في الوقت الذي حقّقت فيه مكلارين، وفيراري ومرسيدس انتصارات.

وبعد قيادته "وحشًا" في مونزا، قدّمت باكو لمحات على فهم ريد بُل لمشاكلها التي أثّرت بالأساس على موسم بيريز وبدأت تؤثّر مؤخّرًا على فيرستابن.

وكان بيريز يُعاني معظم أيّام الجمعة للتوصّل إلى حلول لجعل إعدادات السيارة تتناسب مع أسلوب قيادته. لكنّ تعديلًا على الأرضيّة ساعد المكسيكي في باكو ليكون أسعد بكثيرٍ داخل السيارة ويتحلى بالثقة التي استمرّت في التصفيات ليحرز المركز الرابع متفوّقًا على فيرستابن للمرّة الأولى منذ جائزة ميامي الكبرى 2023.

لكن في حين توصّل بيريز إلى إعدادات جيّدة، اختار جانب فيرستابن من المرآب السير في وجهة مختلفة ووفقًا للهولندي فقد "تجاوز ذلك الحافة" على صعيد القدرة على التحكّم في السيارة.

وقال بطل العالم ثلاث مرّات: "حالما دخلت القسم الأوّل من التصفيات، شعرت بأنّ السيارة تراجعت خطوة إلى الوراء. أجرينا بعض التغييرات وأصبح توقّع السيارة أمرًا صعبًا جدًا".

وأضاف: "تسبّب ذلك في الكثير من الارتدادات للقسم الخلفي عند الانعطاف وعند الخروج من المنعطف. عانيت من الكثير من الانزلاق، ولا تريد ذلك على حلبة شوارع".

ونتيجة قوانين خطّ الحظائر المغلق في الفورمولا 1، بقي فيرستابن عالقًا في المجمل مع ما هو بين يديه، حيث يتمّ تجميد إعدادات نظام التعليق على وجه الخصوص كون أيّ تغييرات فيه ستعني مباشرة الانطلاق من خطّ الحظائر.

ولم يتطلّب الأمر الكثير من الوقت حتى تعود مشاكل فيرستابن بالظهور في السباق. تمكّن الهولندي من تجاوز جورج راسل سائق مرسيدس عند الانطلاقة ليُصبح خامسًا، لكنّه عانى بعد ذلك لمجاراة وتيرة كارلوس ساينز سائق فيراري أمامه، وتذمّر عبر اللاسلكي من أنّ مقدّمة سيارته "لا تتمتّع بأيّ تماسك" وكان يُعاني في المنعطفات القائمة.

وعلى إثر وقفة صيانته الوحيدة، لم يكن فيرستابن قادرًا على تجاوز لاندو نوريس المنطلق على إطارات هارد، بل تجاوز راسل عوضًا عن ذلك. وبعد إجراء نوريس لوقفة صيانته المتأخّرة فقد عاد للاقتراب منه وتجاوزه لما أصبح المركز الرابع في النهاية.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّنا دفعنا ثمن التغيير الذي أجريناه قبل التصفيات. جعل ذلك السيارة صعبة القيادة".

وأضاف: "كانت السيارة تقفز كثيرًا. كانت الإطارات ترتفع عن المسار في المنعطفات البطيئة، لذا عندما لا يكون لديك تماسٌ مع الأسفلت، فذلك صعبٌ جدًا".

وأكمل: "تفوز وتخسر كفريق. اعتقدنا بأنّنا سلكنا وجهة جيّدة لكنّها لم تكن كذلك في النهاية".

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكارلوس ساينز الإبن، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأشار فيرستابن إلى أنّ تصميم الأرضيّة الجديد حسّن سلوك السيارة قبل الإعدادات الخاطئة، لذا لم تكن عطلة نهاية الأسبوع كارثيّة بالنظر إلى المشهد العام لبقيّة الموسم.

ثمّ تابع: "كانت السيارة أفضل ممّا سبق، السلوك العام أفضل. لكنّك تُحاول دائمًا إجراء تعديلات لجعلها أفضل أكثر، لكن للأسف ما فعلناه جعلها أسوأ".

من جانبه أشار كريستيان هورنر مدير الفريق إلى أنّ خيارات إعدادات فيرستابن كان لها تأثيرٌ سلبي على تآكل إطاراته، خاصة عندما بقي عالقًا خلف المنطلقين على إطارات "هارد" أليكسندر ألبون ونوريس.

وقال هورنر لقناة "سكاي سبورتس اف1": "سيارة تشيكو كانت سريعة جدًا، أعتقد بأنّنا قد نكون قدّمنا شيئًا ما على سيارة ماكس لم يعمل بشكلٍ جيّد وربّما أضرّ بالإطارات كثيرًا بتواجده في تلك المجموعة لفترة طويلة".

وأكمل: "لو نظرنا إلى فترة راسل فقد بدأ بوتيرة بطيئة جدًا وبدأ برفعها تدريجيًا وتمتّع بإطارات أفضل في النهاية، لذا أجل، ذلك محبطٌ جدًا جدًا".

وأردف: "سنجري مقارنات بين السيارتين. لكنّ ماكس لم يكن مرتاحًا مثل تشيكو، لذا نحتاج لفهم سبب ذلك".