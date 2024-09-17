تحليل: ماذا وراء عطلة نهاية أسبوع فيرستابن الضعيفة في باكو
شرح ماكس فيرستابن كيف أنّ قرارًا بشأن الإعدادات قبل تصفيات جائزة أذربيجان الكبرى دمّر عطلة نهاية أسبوعه.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
موتورسبورت.كوم "برايم"
أفضل المقالات التقنية والتحليلات المميّزة من عالم المحركات على موقع "موتورسبورت.كوم" باللّغة العربية.
حصل مشجّعو الفورمولا 1 على مشهد غير مألوف في باكون وذلك بعد أن تفوّق سيرجيو بيريز على فيرستابن في التصفيات للمرّة الأولى منذ 33 سباقًا، قبل أن يتغلّب عليه كذلك في السباق. لذا كيف سارت عطلة نهاية أسبوع الهولندي على هذا النحو السيّئ؟
ويُعدّ ذلك غريبًا على وجه الخصوص كون هذه الجولة كانت الأفضل لبيريز منذ 18 شهرًا، وكان المكسيكي ضمن دائرة المنافسة على الفوز في الوقت الذي عانى فيه زميله فيرستابن.
وتأتي جولة باكو على خلفيّة فترة حالكة بالنسبة لريد بُل في ظلّ معاناتها من مشاكل توازن السيارة منذ مايو الماضي، حيث يمرّ فيرستابن بجفاف انتصارات منذ سبعة سباقات، في الوقت الذي حقّقت فيه مكلارين، وفيراري ومرسيدس انتصارات.
وبعد قيادته "وحشًا" في مونزا، قدّمت باكو لمحات على فهم ريد بُل لمشاكلها التي أثّرت بالأساس على موسم بيريز وبدأت تؤثّر مؤخّرًا على فيرستابن.
وكان بيريز يُعاني معظم أيّام الجمعة للتوصّل إلى حلول لجعل إعدادات السيارة تتناسب مع أسلوب قيادته. لكنّ تعديلًا على الأرضيّة ساعد المكسيكي في باكو ليكون أسعد بكثيرٍ داخل السيارة ويتحلى بالثقة التي استمرّت في التصفيات ليحرز المركز الرابع متفوّقًا على فيرستابن للمرّة الأولى منذ جائزة ميامي الكبرى 2023.
لكن في حين توصّل بيريز إلى إعدادات جيّدة، اختار جانب فيرستابن من المرآب السير في وجهة مختلفة ووفقًا للهولندي فقد "تجاوز ذلك الحافة" على صعيد القدرة على التحكّم في السيارة.
وقال بطل العالم ثلاث مرّات: "حالما دخلت القسم الأوّل من التصفيات، شعرت بأنّ السيارة تراجعت خطوة إلى الوراء. أجرينا بعض التغييرات وأصبح توقّع السيارة أمرًا صعبًا جدًا".
وأضاف: "تسبّب ذلك في الكثير من الارتدادات للقسم الخلفي عند الانعطاف وعند الخروج من المنعطف. عانيت من الكثير من الانزلاق، ولا تريد ذلك على حلبة شوارع".
ونتيجة قوانين خطّ الحظائر المغلق في الفورمولا 1، بقي فيرستابن عالقًا في المجمل مع ما هو بين يديه، حيث يتمّ تجميد إعدادات نظام التعليق على وجه الخصوص كون أيّ تغييرات فيه ستعني مباشرة الانطلاق من خطّ الحظائر.
ولم يتطلّب الأمر الكثير من الوقت حتى تعود مشاكل فيرستابن بالظهور في السباق. تمكّن الهولندي من تجاوز جورج راسل سائق مرسيدس عند الانطلاقة ليُصبح خامسًا، لكنّه عانى بعد ذلك لمجاراة وتيرة كارلوس ساينز سائق فيراري أمامه، وتذمّر عبر اللاسلكي من أنّ مقدّمة سيارته "لا تتمتّع بأيّ تماسك" وكان يُعاني في المنعطفات القائمة.
وعلى إثر وقفة صيانته الوحيدة، لم يكن فيرستابن قادرًا على تجاوز لاندو نوريس المنطلق على إطارات هارد، بل تجاوز راسل عوضًا عن ذلك. وبعد إجراء نوريس لوقفة صيانته المتأخّرة فقد عاد للاقتراب منه وتجاوزه لما أصبح المركز الرابع في النهاية.
وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّنا دفعنا ثمن التغيير الذي أجريناه قبل التصفيات. جعل ذلك السيارة صعبة القيادة".
وأضاف: "كانت السيارة تقفز كثيرًا. كانت الإطارات ترتفع عن المسار في المنعطفات البطيئة، لذا عندما لا يكون لديك تماسٌ مع الأسفلت، فذلك صعبٌ جدًا".
وأكمل: "تفوز وتخسر كفريق. اعتقدنا بأنّنا سلكنا وجهة جيّدة لكنّها لم تكن كذلك في النهاية".
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكارلوس ساينز الإبن، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وأشار فيرستابن إلى أنّ تصميم الأرضيّة الجديد حسّن سلوك السيارة قبل الإعدادات الخاطئة، لذا لم تكن عطلة نهاية الأسبوع كارثيّة بالنظر إلى المشهد العام لبقيّة الموسم.
ثمّ تابع: "كانت السيارة أفضل ممّا سبق، السلوك العام أفضل. لكنّك تُحاول دائمًا إجراء تعديلات لجعلها أفضل أكثر، لكن للأسف ما فعلناه جعلها أسوأ".
من جانبه أشار كريستيان هورنر مدير الفريق إلى أنّ خيارات إعدادات فيرستابن كان لها تأثيرٌ سلبي على تآكل إطاراته، خاصة عندما بقي عالقًا خلف المنطلقين على إطارات "هارد" أليكسندر ألبون ونوريس.
وقال هورنر لقناة "سكاي سبورتس اف1": "سيارة تشيكو كانت سريعة جدًا، أعتقد بأنّنا قد نكون قدّمنا شيئًا ما على سيارة ماكس لم يعمل بشكلٍ جيّد وربّما أضرّ بالإطارات كثيرًا بتواجده في تلك المجموعة لفترة طويلة".
وأكمل: "لو نظرنا إلى فترة راسل فقد بدأ بوتيرة بطيئة جدًا وبدأ برفعها تدريجيًا وتمتّع بإطارات أفضل في النهاية، لذا أجل، ذلك محبطٌ جدًا جدًا".
وأردف: "سنجري مقارنات بين السيارتين. لكنّ ماكس لم يكن مرتاحًا مثل تشيكو، لذا نحتاج لفهم سبب ذلك".
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
مدراء رينو يُوافقون على لقاء طاقم المحرّكات في فيري شاتيون بعد الاحتجاجات
"فيا" تُضيف منطقة "دي آر اس" رابعة لجائزة سنغافورة الكبرى
بهدف الإبقاء عليه: ويليامز منفتحة على ضمّ كولابينتو إلى ساوبر في 2025
فيلنوف: فيرستابن خسر "روحه القتالية" وسط ابتعاده عن الانتصارات
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات