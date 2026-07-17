ماذا وراء تعاقد فيرستابن المفاجئ مع ناشئ مكلارين

رغم كثرة الشائعات التي ربطت فيرستابن مؤخرًا بمكلارين، جاء الإعلان ليجمع الطرفين بطريقة مختلفة، إذ إن فان لانغيندونك يُعد أحد سائقي أكاديمية مكلارين، وهو ما حرص بطل العالم أربع مرات على التأكيد بأنه سيستمر ضمنه.

وبالتوازي مع برنامج مكلارين، سيتولى "فيرستابن ريسينغ" دعم السائق البلجيكي في مجالين رئيسيين ضمن مسيرته نحو الفئة الملكية.

ماذا يعني الاتفاق عمليًا؟

في البداية، سيتولى فريق فيرستابن إدارة مسيرة فان لانغيندونك، بقيادة رايموند فيرميولين، مدير أعمال فيرستابن، الذي سيكون المسؤول عن هذا الجانب.

ويُعد هذا الإعلان لافتًا، إذ إن «فريق فيرستابن» لم يتولَّ سابقًا إدارة أي سائق آخر، باستثناء تييري فيرميولين، نجل رايموند. وبالتالي يصبح فان لانغيندونك أول سائق من خارج الدائرة العائلية ينضم إلى برنامج الإدارة الخاص بفيرستابن.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن عددًا من السائقين طلبوا سابقًا من فيرميولين إدارة مسيرتهم، لكنه لم يقبل بذلك من قبل.

ويؤكد ذلك أن فيرستابن يرى في فان لانغيندونك موهبة استثنائية، وهو ما شدد عليه خلال حديثه مع وسائل الإعلام الهولندية في سبا.

وعندما سأله موقعنا عمّا إذا كانت هذه حالة استثنائية، أو ما إذا كان ينوي مستقبلًا إدارة عدد أكبر من السائقين على غرار فرناندو ألونسو، أجاب: "لن أقوم بذلك إلا مع سائقين أرى فيهم بالفعل إمكانات كبيرة. مثل هذه المواهب لا تظهر كل عام، ولذلك فإن دريس هو أول سائق بالنسبة لي. أعتقد أنه يمتلك بالفعل إمكانات كبيرة للنجاح".

وأضاف أن العلاقة بينه وبين السائق البلجيكي ليست جديدة.

وقال: "نعم، تعود إلى سنوات طويلة. والد دريس كان يعرف والدي، وكانت تجمعهما أيضًا صداقة عبر عائلة بيكس."

وأشار إلى عائلة بيكس، التي تربطها بعائلة فيرستابن علاقة وثيقة منذ أيام سباقات الكارتينغ.

وأكمل: "في مرحلة ما أصبح الأمر جزءًا من أحاديثنا. كان دريس يتسابق في الكارتينغ، وبطبيعة الحال تتابع مثل هذه الأمور عن كثب. ثم تبدأ الأحاديث، وفي النهاية وصلنا إلى ما نحن عليه الآن."

دعم مالي وتوجيه للمسيرة

ويتضمن الاتفاق جانبين فيما يتعلق بإدارة المسيرة: التوجيه المهني والدعم المالي.

وأكد فيرستابن في سبا أنه مستعد للاستثمار في مسيرة السائق البلجيكي.

وقال: "نفعل ما يلزم. بالطبع هو ضمن برنامج مكلارين، وهم يساهمون أيضًا في الميزانيات. لكن تكاليف المنافسة في الفورمولا 3 والفورمولا 2 مرتفعة جدًا. سنرى كيف ستسير الأمور، لكن هذه الاستثمارات كانت بالتأكيد أحد أسباب عملنا معًا."

لكنه شدد على أن الأمر لا يقتصر على التمويل.

وأضاف: "في النهاية، دريس هو من يقود السيارة، وعليه أن يقدم الأداء. أما نحن، وبالتعاون مع مكلارين لأنه جزء من برنامجها، فنحاول توفير التوجيه الصحيح واتخاذ القرارات المناسبة."

وتابع: "كثيرًا ما ترى سائقين يتخذون قرارات خاطئة في الفئات الصغرى، فينضمون إلى الفريق غير المناسب، وعندها لا يستطيعون إظهار موهبتهم. لذلك فإن هذه الاختيارات مهمة للغاية."

فيرستابن مدربًا للسائقين

إلى جانب إدارة المسيرة، هناك ركيزة ثانية تتمثل في التدريب، وهو الجانب الذي سيشارك فيه فيرستابن بنفسه بصورة مباشرة، ويقول إنه يمنحه أكبر قدر من المتعة.

وسبق له أن أكد مرارًا رغبته في مساعدة المواهب الشابة، بما في ذلك دعم سائقين مثل كريس لولهام للانتقال من سباقات المحاكاة إلى سباقات جي تي الحقيقية.

وقال: "هناك أيضًا التحضير على جهاز المحاكاة، إضافة إلى الجانب الفني. هذه كلها أمور أحاول مساعدة دريس فيها ودعمه."

ويقع جهاز المحاكاة التابع لبرنامج "فيرستابن ريسينغ" في مدينة تيلبورخ الهولندية، حيث سيتمكن فان لانغيندونك من استخدامه ضمن استعداداته.

وأوضح فيرستابن أن الجمع بين إدارة المسيرة والتوجيه الفني يهدف إلى هدف واحد واضح.

وقال: "الهدف هو الوصول إلى الفورمولا 1، لذلك سنحاول مساعدته على تحقيق ذلك. نأمل أن نتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن أين يجب أن يتسابق، وما الذي ينبغي عليه القيام به، وأن نمنحه مزيدًا من الخبرة باستمرار."

كما أكد أن المقارنة بين مستوى فان لانغيندونك الحالي وما كان عليه هو شخصيًا في العمر نفسه تعزز قناعته بإمكانات السائق البلجيكي.

وقال: "إنه جيد جدًا بالنسبة لسائق يبلغ 15 عامًا. وإذا قارنته بنفسي عندما كنت في الخامسة عشرة، فهو جيد جدًا جدًا في العمر نفسه."

ومع ذلك، رفض فيرستابن إجراء مقارنة مباشرة بينهما.

وأضاف: "لا يجب أن يكون أحد نسخة من شخص آخر. على كل سائق أن يشق طريقه بأسلوبه الخاص، وهذا بالتحديد ما يجعل هذا المشروع مثيرًا بالنسبة لي. لكل شخص شخصيته، وهذا أمر جيد، لأنه لو كان الجميع متشابهين لأصبح الأمر مملًا."

واختتم قائلًا: "لقد اكتسبت الكثير من الخبرة خلال مسيرتي، وأحاول الآن نقلها إليه ومشاركتها معه بهذه الطريقة".