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ماذا وراء انفصال أوسكار بياستري عن مارك ويبر؟ وما تأثير ذلك على مسيرته في الفورمولا 1؟

كان الإعلان عن إنهاء الثنائي علاقتهما المهنية متوقعًا إلى حد كبير، بعدما كشف بياستري في وقت سابق من موسم الفورمولا 1 أن دور ويبر سيصبح أكثر تركيزًا على العمل "خلف الكواليس".

رونالد فوردينغ

منشور: 10-11-2026

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أوسكار بياستري، مارك ويبر

الصورة من قبل: غيتي للتصوير





موتورسبورت.كوم "برايم"



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ترجمة وإعداد / خلدون يونس

في يوم الاثنين الذي أعقب جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1، أعلن أوسكار بياستري ومارك ويبر، في بيان مشترك، أن الأخير وآن نيل لن يعودا مسؤولين عن إدارة أعمال سائق مكلارين البالغ من العمر 25 عامًا. وربما جاء توقيت الإعلان مفاجئًا، بحدوثه الآن بدلًا من نهاية الموسم، لكن النبأ نفسه كان متوقعًا منذ فترة.

وجاءت الإشارة الأوضح إلى ذلك من بياستري خلال التجارب الشتوية التي أُقيمت في البحرين. ففي حين كان اهتمام هذا الكاتب منصبًا بالدرجة الأولى على رأيه في سيارات 2026، وهو ما رسم ابتسامة لافتة على وجه بياستري فورًا، طرح أحد الزملاء الأستراليين موضوع التغيير في دور ويبر.

وقال بياستري في تلك الأمسية الباردة على نحو غير معتاد من شهر فبراير، داخل مرآب الفرق في البحرين: "لم يكن هناك أمر محدد، بل اتخذنا قرارًا بأن تسير الأمور بطريقة مختلفة قليلًا. لا يزال مارك مشاركًا بصورة كبيرة، وقد تواصلت معه كثيرًا خلال الأسابيع القليلة الماضية. لكنه لن يكون حاضرًا على الحلبة بالقدر نفسه من الآن فصاعدًا. وهذا كل ما في الأمر. لم يكن هناك سبب محدد وراء هذا التغيير".

وعلى الرغم من أن النقطة الأخيرة صحيحة إلى حد كبير، فمن الواضح أن موسم 2025 كان حافلًا بالتحديات على جبهات عدة، بما في ذلك خلف الكواليس، على الأقل من وجهة نظر ويبر. وارتبط ذلك بطبيعة الحال بقوانين "البابايا" التي حاولت مكلارين من خلالها التعامل مع سائقيها بأكبر قدر ممكن من الإنصاف، لكنها جعلت الحياة صعبة على الفريق في بعض اللحظات أيضًا، كما أقر أندريا ستيلا بصراحة في بداية العام الحالي.

وليس سرًا أن ويبر لم يكن راضيًا دائمًا عن الطريقة التي تعاملت بها مكلارين مع بعض المواقف على الحلبة، ولا عن التفسيرات التي قُدمت لتراجع مستوى بياستري خلال الربع الأخير من الموسم، وهو ما كلفه في نهاية المطاف لقب العالم. لكن من المهم التأكيد أن دور مدير أعمال السائق يتمثل أيضًا في الدفاع عن مصالح سائقه، حتى وإن كانت هناك طرق متعددة للقيام بذلك.

ومن الطبيعي أن ويبر كان يستحضر تجاربه خلال سنواته مع ريد بُل، وأراد تجنيب بياستري احتمال تصنيفه سائقًا ثانيًا في الفورمولا 1. وضمن مقابلة حديثة مع موقع أوتوسبورت الشقيق، وصف مدير فريق ريد بُل السابق كريستيان هورنر هذا الأمر بأنه جزء أساسي من ذهنية ويبر، وهي نظرة إلى العالم يعتقد هورنر أن ويبر نقلها معه إلى قمرة القيادة.

وقال هورنر: "أعتقد أن الصعوبة مع مارك كانت أنه يستمد حافزه من مواجهة الشدائد. وكان يقدم أداءً أفضل دائمًا عندما يشعر بأن العالم كله يقف ضده. لقد كان يرى الموهبة التي بدأت تظهر لدى سيباستيان [فيتل]، وكان يستخدم كل ما يملكه لمحاولة زعزعة استقرار الوضع، أو خلق أي نوع من التوتر يمكن أن يصب في مصلحته لاحقًا. وأعتقد أننا كفريق كنا نتعلم كيفية التعامل مع هذه الديناميكيات".

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لكن الاختلافات بين ريد بُل في تلك الفترة ومكلارين اليوم كبيرة للغاية. فقد كان هورنر وهيلموت ماركو يقودان ريد بُل آنذاك، وهما رجلان لم يكونا غريبين بالتأكيد عن الجوانب السياسية في الفورمولا 1، في حين باتت مكلارين اليوم أكثر اعتمادًا على الجانب الهندسي تحت قيادة أندريا ستيلا، الذي يشدد باستمرار على المبادئ التي يريد أن يخوض الفريق السباقات وفقًا لها، بما في ذلك الإنصاف. وهذا يخلق ديناميكية مختلفة، ويعني أيضًا أن أي محاولات لتجنب دفع السائق إلى دور السائق الثاني يُنظر إليها من منظور مختلف تمامًا.

ومن المهم التأكيد أن مكلارين لم تطلب رسميًا من بياستري تغيير فريق إدارة أعماله، لكن موقعنا "موتورسبورت.كوم" علم أن السائق نفسه، مع بعض المساهمات من المحيطين به، كوّن قناعته الخاصة بشأن ما يحتاج إليه في المرحلة المقبلة.

وعلى أي حال، كان القرار قد اتُخذ بالفعل في بداية العام الحالي بأن يتراجع ويبر خطوة إلى الخلف، وأن يقتصر دوره في المقام الأول على العمل "خلف الكواليس"، بدلًا من الظهور في دائرة الضوء خلال عطلات نهاية أسبوع السباقات. وبالنظر إلى الأمر بأثر رجعي، كانت تلك الخطوة الأولى نحو الانفصال الذي جاء، بحسب البيان، بالتراضي بين الطرفين.

وقال ويبر: "بعد تقليص حضورنا على الحلبة خلال هذا الموسم، اتفقنا جميعًا على أن الوقت الحالي مناسب لإنهاء اتفاقية إدارة الأعمال بيننا".

تطور بياستري وواقع جديد في سوق سائقي الفورمولا 1

بعيدًا عن كل ما سبق، لا بد من الإشارة أيضًا إلى أن وضع بياستري اليوم يختلف كثيرًا عما كان عليه في بداية مسيرته. وبالتالي، تغيرت كذلك طبيعة ما يحتاج إليه من الأشخاص المحيطين به. وينطبق ذلك على جانبين: خبرته كسائق، والوضع الحالي في سوق سائقي الفورمولا 1.

ففي سنواته الأولى، كان بياستري بحاجة إلى خبرة ويبر كسائق سباقات أكثر مما يحتاج إليها الآن. فعندما خاض الأسترالي ظهوره الأول في الفورمولا 1 بعمر 21 عامًا، وكان، وفق الوصف الذي يستخدمه توتو وولف عادةً للسائقين الشباب، أشبه بـ"غزال عالق أمام أضواء السيارات"، كان من المفيد أن يكون إلى جانبه شخص يثق به، سبق له أن خاض كل تلك التجارب. شخص من خارج الفريق، لا ينصب اهتمامه سوى على مصالحه، ويمكنه مساعدته على تجنب العقبات المحتملة.

وعندما تحدث موقعنا "موتورسبورت.كوم" مع بياستري في برشلونة خلال موسمه الأول، أشار السائق تحديدًا إلى هذه القيمة المضافة التي كان يوفرها ويبر، قائلًا: "كانت نصيحة مارك تتمثل في عدم الاستهانة بالتحدي الذي تمثله الفورمولا 1، وبحجم القفزة الكبيرة التي تتطلبها، ليس من ناحية السيارات فحسب، بل من جميع الجوانب: عدد الأشخاص الذين يتعين عليك التعامل معهم، والالتزامات الإعلامية، والتزامات الرعاة. كل شيء أكبر بكثير مما كان عليه سابقًا. وأعتقد أن تذكيره لي بذلك قبل بداية الموسم كان أمرًا جيدًا، حتى لا أصل إلى البطولة وأُفاجأ بحجم هذه المتطلبات. وربما كان ذلك أهم ما قدمه لي.

أوسكار بياستري، مكلارين ومارك ويبر

الصورة من قبل: Steven Tee / Motorsport Images

"لكنه مفيد جدًا أيضًا من خلال بعض النصائح الصغيرة المتعلقة بالقيادة من حين إلى آخر، وأحيانًا في التفكير بأسئلة يمكنني طرحها على المهندسين، وهي أمور قد لا تخطر ببالي في تلك اللحظة".

"لا يزال يتمتع بحدة ذهنية كبيرة. فهو لا يزال يفكر بذهنية سائق سباقات، ويحاول دائمًا مساعدتي على استخراج أفضل ما لدي".

وبعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام، اختبر بياستري كل هذه الأمور بنفسه، وبالتالي بات أقل حاجة إلى ذلك النوع من التوجيه المباشر في الجوانب المتعلقة بالقيادة مقارنة بما كان عليه خلال موسمه الأول. ومن المنطقي أن يعني ذلك أن نوعًا مختلفًا من إدارة الأعمال أصبح كافيًا الآن، مع اختلاف الأولويات في هذا الجانب أيضًا.

إضافة إلى ذلك، تغير الوضع في سوق السائقين. فقد ارتبط بياستري بفريق مكلارين على المدى الطويل، من خلال عقد يمتد حتى نهاية موسم 2028.

نعم، قيل وكُتب الكثير للغاية عن مقعد بياستري خلال الصيف، خصوصًا في ظل الشائعات المتعلقة بماكس فيرستابن، والتي بالغت بعض وسائل الإعلام في تضخيمها إلى حد كبير. لكن في الواقع، أشار السائق الهولندي إلى أنه كان أقرب بكثير إلى اعتزال الفورمولا 1 من الانتقال إلى فريق آخر، ما يعني أن بياستري لم يكن يبحث بجدية عن خيارات أخرى أيضًا.

ووصف بياستري خلال أشهر الصيف ارتباط اسمه بانتقال محتمل إلى ريد بُل بأنه أمر "يدعو إلى الإطراء"، لكن الواقع يشير إلى أن هذا الخيار يبدو مغلقًا خلال السنوات المقبلة. فقد مدد فيرستابن عقده، ما يعني أن ريد بُل تمتلك سائقها الأساسي، شرط أن توفر له سيارة قادرة على المنافسة. ومع وجود مواهب مثل إسحاق حجار وأرفيد لينبلاد، وربما نيكولا تسولوف على المدى الأبعد، يبدو أن ريد بُل قادرة تمامًا على شغل مقعدها الثاني من داخل منظومة المواهب التابعة لها.

وإذا أضفنا إلى ذلك أنه لدى مرسيدس وفيراري أيضًا سائقان أساسيان مرتبطان بهما على المدى الطويل، وهما أندريا كيمي أنتونيللي وشارل لوكلير، فإن الحفاظ على علاقته بمكلارين وتعزيزها يبدو أكثر أهمية بكثير بالنسبة إلى بياستري من امتلاك علاقات مع فرق أخرى، على سبيل المثال عبر ويبر في ريد بُل. وقد يجعل هذان العاملان توقيت الانفصال مفاجئًا، لكنهما لا يجعلان قرار إنهاء الشراكة نفسه مفاجئًا إلى هذا الحد، بعدما كان ويبر قد اتخذ بالفعل خطوة إلى الخلف.

أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: Getty Images

وأخيرًا، لا بد من الإشارة إلى أن ويبر أدى دورًا محوريًا في السنوات الأولى من مسيرة بياستري، وهو دور لا ينبغي نسيانه في لحظة كهذه. وبالفعل، لم ينسَ بياستري ذلك أيضًا، كما توضح كلماته في البيان المشترك، إذ قال: "أود أن أشكر مارك وآن على كل الدعم والنصائح التي قدماها لي على مدار السنوات. كانت توجيهاتهما قيّمة للغاية، خصوصًا في التعامل مع بدايات مسيرتي في الفورمولا 1. أتمنى لهما كل التوفيق في المرحلة المقبلة".

وبالطبع، تمثلت الخطوة الأهم في انتقال بياستري من ألبين إلى مكلارين، بما في ذلك منشوره الشهير على منصة إكس. وكانت تلك فترة أثبتت فيها ذهنية ويبر القائمة على مبدأ "نحن في مواجهة العالم"، وفق وصف هورنر، فائدتها الكبيرة.

كما أن ذلك الانتقال أنقذ بياستري من المستنقع الذي كانت تمثله ألبين، خصوصًا في تلك الفترة. وهو قرار لا يزال ممتنًا لاتخاذه، لكن المرحلة الحالية من مسيرته تتطلب نهجًا مختلفًا، وهذا ما يفسر انتهاء الشراكة بين اثنين من أحدث أربعة سائقين أستراليين شاركوا في الفورمولا 1.

لقد أدى ويبر دورًا مهمًا في إيصال بياستري إلى المكانة التي يحتلها اليوم، ولم ينسَ السائق الذي يحتل حاليًا المركز السابع في ترتيب البطولة ذلك الدور. لكنه يشعر بأن المرحلة المقبلة من مسيرته تتطلب شيئًا مختلفًا، ويفضل أن يكون ذلك ضمن أجواء من الانسجام داخل مكلارين. وبالنظر إلى كل ما سبق، يبدو هذا الأمر مفهومًا.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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