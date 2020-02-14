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فورمولا 1 / تحليل

ماذا وراء التصميم العدائيّ لجانب سيارة مرسيدس "دبليو11" الجديدة؟

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ماذا وراء التصميم العدائيّ لجانب سيارة مرسيدس "دبليو11" الجديدة؟
14-02-2020

في حين أنّ مرسيدس تدخل الموسم الجديد على إثر لقبٍ مزدوجٍ آخر في بطولة العالم للفورمولا واحد، إلّا أنّ ذلك لم يمنعها من الانتقال إلى مفهومٍ تصميمي أطلقته فيراري في 2017 ودفعه خطوة أخرى إلى الأمام.

عند إجراء مقارنة سريعة بين تصميم سيارة الصانع الألماني من موسم 2019 ومقاتلة "دبليو11" الجديدة، فإنّ الأخيرة تُظهر تصميمًا عدائيًا جدًا لجانبها، حيث باتت الفتحات الجانبيّة أصغر بكثير من السابق.

ويهدف ذلك إلى تحسين جودة الهواء المتدفّق إلى فتحة مشعاع التبريد والتقليل من التأثيرات السلبيّة للاضطرابات الهوائيّة الناجمة عن الإطار الأمام على التيارات الهوائيّة العابرة نحو وحول هيكل الجانب بأكمله.

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ولموسم 2020، آثرت مرسيدس الانضمام إلى مجموعة من الفرق التي تتبع هذا الدرب المتمثّل في: خفض وتقديم موقع دعامَي التصادم الجانبيّتين من أجل تعزيز أداء وحدة الطاقة وموثوقيّتها، بالتوازي مع التقليل من الجرّ وتحسين الأداء الانسيابيّ للسيارة.

وتحرص مرسيدس على التغلّب على منافساتها عندما يتعلّق الأمر بأداء وحدة الطاقة، وذلك بعد خسارتها لموقعها الرياديّ في الموسم المنقضي.

نتيجة لذلك سيكون تحسين كفاءة التبريد في أعلى قائمة أولويّاتها، وذلك من أجل تشغيل وحدة الطاقة بمستوى طاقة أعلى لفترة أطول، وهو ما لم يكن الفريق قادرًا على استغلاله في التحديثات في العام الماضي.

وكان القسم الأوسط من سيارة "دبليو10" عدائيًا بشكلٍ كبير بالفعل في ظلّ تمتّع بشكلٍ فريد للهيكل من أجل توضيب كلّ شيء على نحوٍ ضيّق قدر الإمكان.

ومن أجل تعزيز ذلك ولاستغلال الأشكال الجديدة في تلك المنطقة، فعلى الأرجح تتضمّن سيارة "دبليو11" تصميم خزّان وقود معدّل من أجل الحصول على توضيبٍ داخلي أفضل وتحسين توزيع الوزن كذلك.

هيكل سيارة مرسيدس

هيكل سيارة مرسيدس "دبليو10"

تصوير: جورجيو بيولا

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