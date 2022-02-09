ماتياتشي مدير فيراري السابق ينضم إلى صفوف أستون مارتن في الفورمولا واحد

عمل ماتياتشي كرئيس ومدير تنفيذي لعمليات فيراري في أمريكا الشمالية قبل أن يصبح مديرًا لفريق الفورمولا واحد في موسم 2014، لكن تم استبداله في نهاية العام بعد 8 أشهر فقط في ذلك الدور.

ومنذ ذلك الحين عمل ماتياتشي في قطاع المركبات الكهربائية مع فارادي فيوتشر وإنفيجن، لكنه سيعمل الآن مع شركة أستون مارتن لاغوندا كمدير عالمي للعلامة والمسؤول التجاري لها.

وتعقيبًا على توليه لذلك الدور قال ماتياتشي: "الفصل الجديد في تاريخ أستون مارتن هو المشروع الأكثر إثارة في عالم صناعة السيارات في الوقت الحالي، إذ أنني متحمس جدًا بالانضمام إلى الفريق الإداري المذهل الذي يشكّله لورانس سترول وتوباياس موريس في دور المدير العالمي للعلامة والمسؤول التجاري".

وأضاف: "بعدما تمتّعت بذلك التأثير العالمي، الشغف والولاء لـ 109 أعوام، تستقطب أستون مارتن الآن فصيلًا جديدًا من العملاء مع الجيل التالي لمنتجاتها، تجربة المستخدم فائقة الرفاهية وعودتها إلى سباقات الجائزة الكبرى".

وأكمل: "أتطلع لأن أكون جزءًا من تلك العلامة الأيقونية، والتي تتربّع بتفرّد على عرش المركبات فائقة الرفاهية وعالية الأداء".

جديرٌ بالذكر أنّ ماتياتشي سيشرف كذلك على تجربة العملاء الفارهة والعلامة وتكامل المنتج مع الفورمولا واحد كمنصة تسويق عالمية رئيسية.

هذا وكانت أستون مارتن قد أعلنت بأنها سترفع النقاب عن سيارتها الجديدة لموسم 2022 في الفورمولا واحد "أيه.ام.آر22" يوم غد الخميس مع سائقيها سيباستيان فيتيل ولانس سترول.