مآسي ألونسو تتواصل في الصين: كنت أجد صعوبة في الإحساس بيديّ وقدميّ
أدلى فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، بتصريحات حول حالته الصحية بعد انسحابه من جائزة الصين الكبرى بسبب مشكلة اهتزازات شديدة في السيارة.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: لارس بارون / غيتي إيماجز
قبل السباق الافتتاحي للموسم، جائزة أستراليا الكبرى، كشف مدير الفريق أدريان نيوي أن كلا سائقي هوندا معرضان لخطر حدوث تلف دائم في الأعصاب في أيديهما بسبب اهتزازات هيكل السيارة الناتجة عن بطارية السيارة.
وأظهرت لقطات الكاميرا المثبتة على متن السيارة خلال جائزة الصين الكبرى أن ألونسو كان يضطر أحياناً إلى ترك عجلة القيادة للحظات قصيرة لتخفيف الاهتزازات في يديه.
لكن السائق الإسباني كشف أنه لم يشعر بالاهتزازات في يديه فقط، بل في قدميه أيضاً، ولهذا السبب قرر الانسحاب من السباق. وفي ذلك الوقت، كان ألونسو في المركز الأخير ومتأخراً بلفة واحدة.
وقال ألونسو: "نعم، ربما لم أكن لأتمكن من إنهاء السباق. كان مستوى الاهتزازات مرتفعاً جداً".
وأضاف: "من اللفة 20 إلى اللفة 35، كنت أواجه بعض الصعوبة في الإحساس بيديّ وقدميّ. كنا متأخرين بالفعل بلفة واحدة وفي المركز الأخير. لم تكن هناك جدوى كبيرة من الاستمرار".
وتابع: "بصراحة، كان اليوم أسوأ من جميع الحصص الأخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه. لا أعرف السبب".
وأردف: "كانت بعض الإجراءات التي اتخذناها حلولاً مصطنعة إلى حد ما".
واسترسل: "على سبيل المثال، قمنا بأشياء مثل تقليل سرعة دوران المحرك، لكن عندما تحاول تجاوز شخص ما في السباق أو في مواقف مثل استعادة الطاقة، فإنك لا تزال بحاجة إلى رفع سرعة المحرك إلى مستويات عالية".
واختتم قائلاً: "لهذا السبب يصبح الوضع أكثر صعوبة وإرهاقاً مع مرور الوقت".
