لينوفو تصبح الشريك العالمي الرسمي للفورمولا واحد

ضمن هذه الاتفاقية، ستصبح موتورولا، الشركة التابعة إلى لينوفو، راعي الفورمولا واحد الرسمي لأجهزة الهواتف الذكية، وستقدم للبطولة أحدث الأجهزة والخدمات.

حيث قال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للبطولة: "يسرني الإعلان عن ضمّ لينوفو كشريك عالمي للفورمولا واحد".

وأكمل: "يمثل اليوم مرحلة جديدة من الشراكة التي ستتواصل وتزداد قوة. أتطلع قدماً للعمل مع لينوفو ومواصلة مسار الإبداع والاستدامة لضمان ريادة الفورمولا واحد كأكثر الرياضات تقدماً من الناحية التقنية".

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

من جهته، قال يانغ يوانكينغ، رئيس لينوفو والمدير التنفيذي: "تملؤنا الحماسة لأخذ شراكتنا للمستوى التالي، كي نصبح الشريك الرسمي العالمي للفورمولا واحد".

وأكمل: "معاً، لن نصيغ مستقبل التقنيات ورياضة السيارات وحسب، بل نضمن استفادة الجميع من أحدث التقنيات المتقدمة".