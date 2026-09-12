 ليندبلاد: لن ألوم نفسي على الحادث في مدريد

فقد ليندبلاد السيطرة على سيارة آر بي في المنعطف الثالث عشر الأيسر على حلبة مادرينغ، ما أدى إلى تضرر الجانب الأيمن من سيارته جراء الاصطدام. وأنهى ذلك مشاركته يوم الجمعة، ومع الحاجة إلى تغيير هيكل السيارة، لم يتمكن من إكمال سوى سبع لفات في نهاية التجارب الحرة الثالثة.

ومع ذلك، عادل السائق البريطاني-السويدي سرعة زميله المؤقت يوكي تسونودا في القسم الأوّل من التجارب التأهيلية، قبل أن يتفوق عليه بفارق 0.9 ثانية في القسم الثاني ليخطف مكانًا بين العشرة الأوائل.

وعندما سُئل عما إذا كان الحادث قد أثر في ثقته بنفسه، أوضح ليندبلاد: "الأمر الأهم كان أنني ببساطة لم أقد السيارة في التجارب الحرة الثالثة، أليس كذلك؟ لو كنت قد خضت التجارب الحرة الثالثة كاملة، فلا أعتقد أن ذلك كان سيؤثر في كثيرًا. لكن الواقع أنني تعرضت للحادث، ثم لم أخض سوى لفتين [سريعتين] في التجارب الحرة الثالثة ولم أحصل فعليًا على فرصة لاستعادة شعوري بالراحة. وكان هذا هو الأمر الذي أضر بي".

وأضاف: "الواقع أننا فقدنا - لا أريد أن أقول 'حصتين من التعلم'، لكننا لم نكن مرتاحين لإجراء تغيير بعد التجارب الحرة الثانية بسبب الحادث. ثم لم نقُد السيارة بشكل صحيح في التجارب الحرة الثالثة، لذلك لم نرغب في إجراء تغيير. وبالتالي استخدمنا التجارب الحرة الأولى فقط لإعداد السيارة. ولدي الإعداد نفسه الذي قررناه بعد التجارب الحرة الأولى".

وأكمل: "أعتقد بالتأكيد أنه لو لم أتعرض لذلك الحادث بالأمس، لكان المسار المؤدي إلى التجارب التأهيلية مختلفًا جدًا، وكنت سأكون أكثر سعادة بكثير".

ولا يتجاهل ليندبلاد حقيقة أن حادثه جعل عطلة نهاية أسبوعه أكثر صعوبة بكثير، لكنه يصر على أن مثل هذه الأخطاء متوقعة من رابع أصغر سائق في تاريخ الفورمولا 1.

وقال: "هذا هو الواقع، وهو أمر يمكن التعلم منه. لن ألوم نفسي على الحادث، لأنه أمر لا مفر منه".

وأكمل: "لقد كنت قريبًا جدًا من الحد هذا العام، وكنت سريعًا جدًا. هذه مشاركتي العاشرة في المرحلة القسم الثالث من التجارب التأهيلية هذا الموسم [باستثناء سباقات السرعة]. من حقي أن أرتكب الأخطاء. وسأتعلم منها".

وكان ثبات مستوى ليندبلاد لافتًا بالفعل، إذ لم ينسحب حتى الآن من أي سباق جائزة كبرى، رغم أنه فشل في بدء سباق مونتريال بسبب عطل في القابض. كما سجل النقاط في سبعة من آخر ثمانية سباقات، ووصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب التأهيلية تسع مرات متتالية، ولم يخسر أمام زميل له في التجارب التأهيلية منذ سباق السرعة في سيلفرستون.