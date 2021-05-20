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فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى أخبار

ليس لدى فيرشتابن "ما يثبته" ضمن معركته مع هاميلتون

من قبل:
, محرر

لا يشعر ماكس فيرشتابن أن لديه أي شيء ليثبته بعد تجاوزاته الجريئة على لويس هاميلتون ضمن معركتهما على اللقب خلال القسم الأول من موسم 2021 الجاري للفورمولا واحد.

ليس لدى فيرشتابن "ما يثبته" ضمن معركته مع هاميلتون

خاض فيرشتابن وهاميلتون معارك متقاربة خلال جميع السباقات الأربعة لموسم 2021، من بينها اثنتان خلال التوجه إلى المنعطف الأول في كل من إيمولا وبرشلونة.

وفي كلتا المناسبتين، أقدم فيرشتابن على تجاوز جريء لخطف المركز من هاميلتون، الذي صرّح بدوره لاحقاً بعد سباق برشلونة أنه "تأكد" من ترك مساحة كافية لغريمه.

وعبّر هاميلتون يوم أمس الأربعاء على هامش جائزة موناكو الكبرى عن شعوره بأنه "قام بعمل جيد" لتفادي جميع الحوادث حتى الآن مع فيرشتابن، الذي يعتقد أنه "ربما لديه الكثير ليثبته".

لكن الهولندي ردّ على التكهّنات التي تلمّح إلى أنه يقوم بتلك التجاوزات الجريئة لإثبات نقطة ما، مشيراً أن تفادي الحوادث يتمّ بفضل كلا السائقين وليس هاميلتون وحده.

فقال: "كلا، ليس لدي ما أثبته. كما أن تفدي الحوادث، أعتقد أنه بفضل كلا السائقين. لذا لقد قمنا بعمل جيد في هذا الصدد، وذلك صحيح".

وتابع: "لكن نعم، نحن نتنافس بضراوة، وكلانا يحاول تفادي الحوادث. لذا نأمل أن مواصل على هذا النحو ونكمل المنافسة القوية على المسار في مواجهة بعضنا البعض".

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من جهته، كان زاك براون مدير فريق مكلارين قد صرح الأسبوع الماضي عن اعتقاده بأنها "مسألة وقت" وحسب قبل أن يصطدم ثنائي الصدارة على الحلبة.

وحين سُئِل إن كان يتفق مع رأي براون، ردّ فيرشتابن بأنه من الخاطئ التلميح إلى أن السائقين يتجهون عمداً لافتعال الحوادث.

فقال: "أنا بصراحة لا أدري بعد الآن ما يجب أن أقوله حيال هذه الأمور".

وأكمل: "نحن لا نحاول التسبب بالحوادث مطلقاً، لكنّ هذه التصريحات للفت الانتباه".

وتابع: "أعتقد أن نسب القرّاء ستكون أعلى عندما تقول أنها مسألة وقت، بدلاً من القول بأننا خضنا سباقات رائعة حتى الآن. بالتأكيد فإن القراء سيضغطون الرابط لمشاهدة المزيد".

انطلاقة سباق إسبانيا

انطلاقة سباق إسبانيا

تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، كرر سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات، وجهة نظر فيرشتابن حيال المعارك المتقاربة، مشيراً أن المراقب الخارجيّ لا يدرك تماماً الهوامش الضئيلة التي يتحرك ضمنها السائقون أثناء تلك المنافسات.

فقال: "أحد الأمور التي قد تغيب عن ذهن المتابع هو مدى التقارب الكبير والسهولة الكبيرة لارتكاب أي خطأ من غير قصد".

وأكمل: "لا أحد يتجه إلى التجاوز وهو يرغب بإخراج نفسه ومنافسه عن المسار، لأن خطر سير الأمور نحو الأسوأ، مرتفع جداً".

وتابع: "لكن وخلال التجاوز أو الدفاع، فإنك تلعب ضمن هوامش ضئيلة جداً، ومن السهل للغاية سير الأمور بشكل خاطئ".

واسترسل: "حتى الآن، قاما بعمل جيد للغاية، وأعتقد أن ذلك يظهر المستوى الرفيع الذي يمتلكانه. لا أرى سبب الحماسة لحصول حادثة. أعتقد أنه يجب أن تكون الحماسة مرتفعة حيال إمكانيتهما لإكمال السباق من دون حوادث بالرغم من تلك المنافسة الشديدة".

واختتم: "عدم ارتكاب الحوادث هو المهارة الحقيقية. أعلم أن الناس تتحمس لرؤية تطاير الحطام، لكن بالنسبة لنا، أعتقد أننا نشعر بحماسة كبيرة عندما ننجح بالبقاء على الحدود القصوى من دون أية عواقب سلبية".

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