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ليست لدى لوكلير "أية فكرة" عن تصرف سيارة فيراري بعد حادثته في تصفيات هولندا

قال شارل لوكلير أنه لا يمتلك أية فكرة عن الكيفية التي ستتصرف بها سيارته فيراري ضمن المنعطفات، وذلك بعد حادثته خلال تصفيات جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد على حلبة زاندفورت.

خلدون يونس
من قبل:
شارل لوكلير، فيراري

كان لوكلير يحتل المركز الخامس حين ارتطم بالحائط قبل 4 دقائق تقريباً من نهاية القسم الثالث للتصفيات.

وبعد الحادثة لم يتمكن أصيل موناكو من العودة للمتابعة لينتهي به المطاف تاسعاً.

واشتكى سائق فيراري من ضعف التوازن بعد تجارب يوم الجمعة، كما أكد أنه لا يمتلك أية فكرة على الإطلاق حيال كيفية تصرف سيارة فيراري ضمن المنعطفات في السباق.

فقال: "السيارة هذه الجولة كانت صعبة جداً في قيادتها. في الفورمولا واحد، الأمر يتعلق بتوقع ومعرفة التوازن الذي ستشعر به حالما تدخل المنعطف".

وأكمل: "لكن حالياً، أنا أدخل المنعطف ولا أمتلك أية فكرة على الإطلاق إن كنت سأتعرض لصعوبة انعطاف كبيرة ’أندرستير’ (انزلاق للخارج) أو فرط انعطاف كبير ’أوفرستير’ (انزلاق للداخل)".

وتابع: "ذلك يصعّب بشكل كبير جداً جداً من مهمتنا. لقد كانت جولة صعبة جداً حتى الآن بالنسبة لنا".

وكان من الواضح أن لوكلير يعاني مع قفل القسم الأمامي للسيارة ضمن المنعطف الأول خلال التصفيات بشكل متكرر، حيث خرج إلى الطريق الفرعي عدة مرات. 

وأشار إلى بقاء هذه المشكلة رغم عمل الميكانيكيين طوال الليل على تعديلات الإعدادات، حيث يرى أن هذا "لم يساعد بشكل كبير" في زاندفورت.

فقال: "إنها جولة تبدو فيها السيارة صعبة القيادة بشكل كبير. منذ التجارب الحرة الأولى كنا نعاني ضمن المنعطف الأول، التاسع والعاشر. قمنا بتغيير السيارة بشكل كامل بصراحة، وليس بوسعنا القيام بأي شيء لمساعدتنا ضمن هذه المنعطفات".

وأكمل: "في بعض المنعطفات، وحين تدخلها، تُفلت المكابح وفجأة يختفي التماسك تماماً ضمن المنعطف لسبب ما. لكنك تثق بأن السيارة تمتلك التماسك مجدداً في نهاية المنعطف، وهذا ما لم يحصل في تلك اللفة. حيث انتهى بي المطاف في الحائط".

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وكانت فيراري قد أشارت عدة مرات إلى أنها تركز على تحسين توجيه السيارة كجزء من خطتها لتطوير سيارة الموسم المقبل، مع تغيير المبدأ التصميمي.

وتعليقاً على ذلك قال لوكلير: "من الجيد سماع ذلك، لا أكاد أطيق صبراً. لكن في البداية، لدينا موسم لإنهائه. لكن ليس أمامنا إلا السير في اتجاه آخر حالياً بصراحة، لأن السيارة صعبة القيادة جداً، جداً".

وأكمل: "التواجد على الحدود القصوى على متنها صعب جداً، جداً… حالما تصل إلى الحدود القصوى لا تعلم حقاً ما سيحصل… إنه وضع صعب للغاية".

يشار إلى أن زميله كارلوس ساينز، تأهل بالمركز السادس بفارق 1.187 ثانية خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل صاحب قطب الانطلاق الأول.

شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

تصوير: صور موتورسبورت

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