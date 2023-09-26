اشترك
السابق / هورنر: فيرستابن "المتحفّز" أخبرني بأنه سيفوز في اليابان بفارق 20 ثانية التالي / دبليو إي سي: فيتيل يخوض محادثات مع فريق جوتا بورشه حول إمكانية المشاركة في موسم 2024
فورمولا 1 / جائزة اليابان الكبرى أخبار

ليست لدى راسل "أية مشاعر سلبية على الإطلاق" حيال أوامر الفريق في اليابان

قال جورج راسل سائق مرسيدس أنه لا يحمل أية مشاعر سلبية على الإطلاق بعد أن طلب منه فريقه تبديل المراكز مع زميله لويس هاميلتون، في المراحل الختامية من سباق اليابان.

لويس هاميلتون وجورج راسل، مرسيدس

كان سائقا مرسيدس قريبين من بعضهما حين بدأ كارلوس ساينز سائق فيراري بالاقتراب منهما وبوتيرة سريعة للغاية.

هاميلتون كان يستعمل إطارات أجدد من زميله راسل لأن الأخير قرر اعتماد استراتيجية توقف واحد.

وطلبت مرسيدس من راسل إعطاء مركزه لـ هاميلتون لأنه كان أسرع، بالتالي اضطرّ البريطاني الشاب للدفاع عن مركزه في مواجهة ساينز.

وشكك راسل في البداية بهذا القرار، مقترحاً أن ينتظر الفريق حتى اللفة الأخيرة، لكنه انصاع للقرار بعد أن أكد له الفريق أن هذا طلب وليس سؤالاً.

ومن ثم طلب من الفريق أن يساعده هاميلتون عبر منحه "دي آر أس" مشيراً إلى أن ذلك "أقل ما يجب أن يقوم به" بعد أن "دفعني خارج المسار سابقاً".

ووافق هاميلتون على المساعدة، لكن ساينز تجاوز راسل ولم يفلح بتجاوز هاميلتون.

وبعد السباق، أوضح راسل بأنه "ليست لديه أية مشاعر سلبية" على الإطلاق حيال أوامر الفريق، لأن الهدف منها هو تحقيق أفضل نتيجة لـ مرسيدس.

اقرأ أيضاً:

حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد قبل بتبديل المراكز: "بالطبع. سمعتم اللاسلكي، الكلام حينها حصل كنوع من تخفيف الضغط، أنت تقود ضمن حرارة مرتفعة جداً داخل القمرة، والسباق طويل، وتضغط طوال الوقت لساعة ونصف، وتقاتل من أجل كل إنش ممكن".

وأكمل: "الهدف الأساسي هو تحقيق المركز الثاني ضمن ترتيب المصنعين. رميت بطولة السائقين من النافذة بالنسبة لي، لويس في موقع جيد للمنافسة على مركز جيد".

وأردف: "لكن الهدف هو الإنهاء أمام فيراري هذا الموسم، ومواصلة العمل للموسم المقبل. لذا، لا مشكلة لدي في هذا الجانب".

المشاركات
التعليقات

هورنر: فيرستابن "المتحفّز" أخبرني بأنه سيفوز في اليابان بفارق 20 ثانية

دبليو إي سي: فيتيل يخوض محادثات مع فريق جوتا بورشه حول إمكانية المشاركة في موسم 2024
جورج راسل More from
جورج راسل
فيرستابن يُسكت جميع الألسن ليحقق الفوز بفارق قاربَ 20 ثانية في اليابان وريد بُل تحسم بطولة المصنّعين

فيرستابن يُسكت جميع الألسن ليحقق الفوز بفارق قاربَ 20 ثانية في اليابان وريد بُل تحسم بطولة المصنّعين

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

فيرستابن يُسكت جميع الألسن ليحقق الفوز بفارق قاربَ 20 ثانية في اليابان وريد بُل تحسم بطولة المصنّعين فيرستابن يُسكت جميع الألسن ليحقق الفوز بفارق قاربَ 20 ثانية في اليابان وريد بُل تحسم بطولة المصنّعين

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر في اليابان أمام لوكلير

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر في اليابان أمام لوكلير

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر في اليابان أمام لوكلير فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر في اليابان أمام لوكلير

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مرسيدس More from
مرسيدس
هاميلتون يكشف ما تحتاجه مرسيدس للحاق بفريق ريد بُل

هاميلتون يكشف ما تحتاجه مرسيدس للحاق بفريق ريد بُل

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

هاميلتون يكشف ما تحتاجه مرسيدس للحاق بفريق ريد بُل هاميلتون يكشف ما تحتاجه مرسيدس للحاق بفريق ريد بُل

مرسيدس: أوامر الفريق في اليابان كانت لحماية هاميلتون رغم انتقاداته "بأنها لم تكن منطقية"

مرسيدس: أوامر الفريق في اليابان كانت لحماية هاميلتون رغم انتقاداته "بأنها لم تكن منطقية"

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

مرسيدس: أوامر الفريق في اليابان كانت لحماية هاميلتون رغم انتقاداته "بأنها لم تكن منطقية" مرسيدس: أوامر الفريق في اليابان كانت لحماية هاميلتون رغم انتقاداته "بأنها لم تكن منطقية"

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018 تحليل: الحصان الأسود الذي قد يتقدّم معركة لقب الفورمولا واحد في 2018

أحدث الأخبار

نيوي: عدم العمل مع فيراري، هاميلتون وألونسو "مؤسف بالنسبة لي"

نيوي: عدم العمل مع فيراري، هاميلتون وألونسو "مؤسف بالنسبة لي"

F1 فورمولا 1

نيوي: عدم العمل مع فيراري، هاميلتون وألونسو "مؤسف بالنسبة لي" نيوي: عدم العمل مع فيراري، هاميلتون وألونسو "مؤسف بالنسبة لي"

براون: فريق إضافي جيّد "لن يضعف" من قيمة الفرق الحالية بل سيحسّنها

براون: فريق إضافي جيّد "لن يضعف" من قيمة الفرق الحالية بل سيحسّنها

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى

براون: فريق إضافي جيّد "لن يضعف" من قيمة الفرق الحالية بل سيحسّنها براون: فريق إضافي جيّد "لن يضعف" من قيمة الفرق الحالية بل سيحسّنها

هاميلتون يكشف ما تحتاجه مرسيدس للحاق بفريق ريد بُل

هاميلتون يكشف ما تحتاجه مرسيدس للحاق بفريق ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

هاميلتون يكشف ما تحتاجه مرسيدس للحاق بفريق ريد بُل هاميلتون يكشف ما تحتاجه مرسيدس للحاق بفريق ريد بُل

ويليامز: حوادث سارجانت المكلفة "تغطي" على تقدمه المتواصل

ويليامز: حوادث سارجانت المكلفة "تغطي" على تقدمه المتواصل

F1 فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

ويليامز: حوادث سارجانت المكلفة "تغطي" على تقدمه المتواصل ويليامز: حوادث سارجانت المكلفة "تغطي" على تقدمه المتواصل

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك