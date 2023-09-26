ليست لدى راسل "أية مشاعر سلبية على الإطلاق" حيال أوامر الفريق في اليابان
قال جورج راسل سائق مرسيدس أنه لا يحمل أية مشاعر سلبية على الإطلاق بعد أن طلب منه فريقه تبديل المراكز مع زميله لويس هاميلتون، في المراحل الختامية من سباق اليابان.
كان سائقا مرسيدس قريبين من بعضهما حين بدأ كارلوس ساينز سائق فيراري بالاقتراب منهما وبوتيرة سريعة للغاية.
هاميلتون كان يستعمل إطارات أجدد من زميله راسل لأن الأخير قرر اعتماد استراتيجية توقف واحد.
وطلبت مرسيدس من راسل إعطاء مركزه لـ هاميلتون لأنه كان أسرع، بالتالي اضطرّ البريطاني الشاب للدفاع عن مركزه في مواجهة ساينز.
وشكك راسل في البداية بهذا القرار، مقترحاً أن ينتظر الفريق حتى اللفة الأخيرة، لكنه انصاع للقرار بعد أن أكد له الفريق أن هذا طلب وليس سؤالاً.
ومن ثم طلب من الفريق أن يساعده هاميلتون عبر منحه "دي آر أس" مشيراً إلى أن ذلك "أقل ما يجب أن يقوم به" بعد أن "دفعني خارج المسار سابقاً".
ووافق هاميلتون على المساعدة، لكن ساينز تجاوز راسل ولم يفلح بتجاوز هاميلتون.
وبعد السباق، أوضح راسل بأنه "ليست لديه أية مشاعر سلبية" على الإطلاق حيال أوامر الفريق، لأن الهدف منها هو تحقيق أفضل نتيجة لـ مرسيدس.
حيث أجاب حين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد قبل بتبديل المراكز: "بالطبع. سمعتم اللاسلكي، الكلام حينها حصل كنوع من تخفيف الضغط، أنت تقود ضمن حرارة مرتفعة جداً داخل القمرة، والسباق طويل، وتضغط طوال الوقت لساعة ونصف، وتقاتل من أجل كل إنش ممكن".
وأكمل: "الهدف الأساسي هو تحقيق المركز الثاني ضمن ترتيب المصنعين. رميت بطولة السائقين من النافذة بالنسبة لي، لويس في موقع جيد للمنافسة على مركز جيد".
وأردف: "لكن الهدف هو الإنهاء أمام فيراري هذا الموسم، ومواصلة العمل للموسم المقبل. لذا، لا مشكلة لدي في هذا الجانب".
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