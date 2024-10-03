جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1

ليست سباقات السيارات: ألونسو يكشف عن الرياضة التي كانت حلم طفولته

رغم تحقيقه لبطولتي عالم في الفورمولا 1 واعتباره من بين أعظم سائقي السباقات، لكن حلم ألونسو كان أن يمارس رياضة أخرى تمامًا.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

كشف فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الحالي في الفورمولا 1 أنه لم يختر أن يكون سائق سباقات، وأنه في الواقع أحب كرة القدم أكثر بكثير.

يخوض ألونسو حاليًا الموسم الـ 21 في مسيرته في الفورمولا 1، وهو أقدم سائق يتواجد حاليًا على شبكة الانطلاق، لكنه يؤدّي بشكل مثير للإعجاب وما يزال بإمكانه مع سيارة قوية أن يصعد إلى منصات التتويج.

لكن الإسباني اعترف بأن كرة القدم كانت حلم طفولته لفترة كبيرة، وأنه أصبح سائق سباقات بإرشاد من والده.

فرناندو ألونسو

فرناندو ألونسو

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "عندما كنت بعمر الـ 8 والـ 9 والـ 10، مارست كرة القدم في المدرسة خلال الأسبوع وكنت في مركز حراسة المرمى".

وأضاف: "كنت أذهب إلى السباقات في عطلة نهاية الأسبوع فقط، لكنني أتذكر الاستمتاع بكرة القدم أكثر. لكن لم يكن بوسعي إخبار والدي بذلك".

وتابع: "بيد أنه عندما فكرت في الأمر لاحقًا، وجدت بأن هنالك مئات، بل آلاف من لاعبي كرة القدم في العالم. ولكن هنالك 20 سائقًا فقط ينافسون في الفورمولا 1، ولهذا بدت الفورمولا 1 أكثر جاذبية بالنسبة لي".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق الفورمولا 1 تتخلى عن فكرة سباق الناشئين القصير في أبوظبي لموسم 2024
المقال التالي لوكلير: هاميلتون ليس بحاجة لأية نصيحة مني ومتحمس لأرى ما سنقوم به على نفس السيارة

أبرز التعليقات

أحمد مجدي
المزيد من
أحمد مجدي
غاسلي: والد فيرستابن رماه بالخوذة عندما حل ثانيًا في أحد السباقات وهو بعمر الـ 12

غاسلي: والد فيرستابن رماه بالخوذة عندما حل ثانيًا في أحد السباقات وهو بعمر الـ 12

فورمولا 1
غاسلي: والد فيرستابن رماه بالخوذة عندما حل ثانيًا في أحد السباقات وهو بعمر الـ 12
هاميلتون: لا أخشى الموت وأشعر أنني سائق أفضل مما كنت بعمر الـ 22

هاميلتون: لا أخشى الموت وأشعر أنني سائق أفضل مما كنت بعمر الـ 22

فورمولا 1
هاميلتون: لا أخشى الموت وأشعر أنني سائق أفضل مما كنت بعمر الـ 22
نوريس عن اللفة الأسرع لريكاردو في سنغافورة: "ريد بُل لعبت لعبة ذكية وتهانيّ له"

نوريس عن اللفة الأسرع لريكاردو في سنغافورة: "ريد بُل لعبت لعبة ذكية وتهانيّ له"

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
نوريس عن اللفة الأسرع لريكاردو في سنغافورة: "ريد بُل لعبت لعبة ذكية وتهانيّ له"
فرناندو ألونسو
المزيد من
فرناندو ألونسو
ألونسو: على السائقين أن يتعاملوا بدبلوماسية وطريقة لائقة خلال لقاءاتهم

ألونسو: على السائقين أن يتعاملوا بدبلوماسية وطريقة لائقة خلال لقاءاتهم

فورمولا 1
ألونسو: على السائقين أن يتعاملوا بدبلوماسية وطريقة لائقة خلال لقاءاتهم
ألونسو: بعض النتائج الجيدة لا يمكنها إخفاء افتقار أستون مارتن للأداء

ألونسو: بعض النتائج الجيدة لا يمكنها إخفاء افتقار أستون مارتن للأداء

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ألونسو: بعض النتائج الجيدة لا يمكنها إخفاء افتقار أستون مارتن للأداء
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
أستون مارتن رايسينغ
المزيد من
أستون مارتن رايسينغ
ماركو يكشف أنه تكلم مع ألونسو حول إمكانية الانضمام إلى ريد بُل

ماركو يكشف أنه تكلم مع ألونسو حول إمكانية الانضمام إلى ريد بُل

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ماركو يكشف أنه تكلم مع ألونسو حول إمكانية الانضمام إلى ريد بُل
ألونسو يأمُل أن يكون من "الممكن" حصد النقاط في سنغافورة

ألونسو يأمُل أن يكون من "الممكن" حصد النقاط في سنغافورة

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ألونسو يأمُل أن يكون من "الممكن" حصد النقاط في سنغافورة
هاكينن: تأثير نيوي على أستون مارتن بحاجة لثلاثة سنوات

هاكينن: تأثير نيوي على أستون مارتن بحاجة لثلاثة سنوات

فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
هاكينن: تأثير نيوي على أستون مارتن بحاجة لثلاثة سنوات

أحدث الأخبار

ساينز يكشف السبب الفعلي لعدم تجديد عقده مع فيراري

ساينز يكشف السبب الفعلي لعدم تجديد عقده مع فيراري

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ساينز يكشف السبب الفعلي لعدم تجديد عقده مع فيراري
مغادرة شخصيتين بارزتين للهيئة الحاكمة "فيا"

مغادرة شخصيتين بارزتين للهيئة الحاكمة "فيا"

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
مغادرة شخصيتين بارزتين للهيئة الحاكمة "فيا"
ستيوارت: هاميلتون سيعاني في انتقاله إلى فيراري

ستيوارت: هاميلتون سيعاني في انتقاله إلى فيراري

F1 فورمولا 1
جائزة الولايات المتحدة الكبرى
ستيوارت: هاميلتون سيعاني في انتقاله إلى فيراري
ماركو: أفضليّة مكلارين بثانية في اللفّة أمرٌ "غريبٌ" على فيرستابن

ماركو: أفضليّة مكلارين بثانية في اللفّة أمرٌ "غريبٌ" على فيرستابن

F1 فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
ماركو: أفضليّة مكلارين بثانية في اللفّة أمرٌ "غريبٌ" على فيرستابن

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط