ليست سباقات السيارات: ألونسو يكشف عن الرياضة التي كانت حلم طفولته

كشف فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن الحالي في الفورمولا 1 أنه لم يختر أن يكون سائق سباقات، وأنه في الواقع أحب كرة القدم أكثر بكثير.

يخوض ألونسو حاليًا الموسم الـ 21 في مسيرته في الفورمولا 1، وهو أقدم سائق يتواجد حاليًا على شبكة الانطلاق، لكنه يؤدّي بشكل مثير للإعجاب وما يزال بإمكانه مع سيارة قوية أن يصعد إلى منصات التتويج.

لكن الإسباني اعترف بأن كرة القدم كانت حلم طفولته لفترة كبيرة، وأنه أصبح سائق سباقات بإرشاد من والده.

فرناندو ألونسو

حيث قال: "عندما كنت بعمر الـ 8 والـ 9 والـ 10، مارست كرة القدم في المدرسة خلال الأسبوع وكنت في مركز حراسة المرمى".

وأضاف: "كنت أذهب إلى السباقات في عطلة نهاية الأسبوع فقط، لكنني أتذكر الاستمتاع بكرة القدم أكثر. لكن لم يكن بوسعي إخبار والدي بذلك".

وتابع: "بيد أنه عندما فكرت في الأمر لاحقًا، وجدت بأن هنالك مئات، بل آلاف من لاعبي كرة القدم في العالم. ولكن هنالك 20 سائقًا فقط ينافسون في الفورمولا 1، ولهذا بدت الفورمولا 1 أكثر جاذبية بالنسبة لي".