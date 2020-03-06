ليبرتي ميديا: منصات البثّ الرقميّ العملاقة تمثل مستقبل العوائد المالية للفورمولا واحد
يرى غريغ مافي المدير التنفيذي لدى ليبرتي ميديا أنه بوسع الفورمولا واحد تعزيز العوائد المالية مستقبلاً بفضل اهتمام عدة منصات بث رقمي عملاقة بها، ما قد يدفع إلى "حرب مزادات" لنيل حقوق البث.
ضغطت منصة "أمازون برايم" باتجاه نيل حقوق بثّ أحداث رياضية مباشرة، بينما أبدت منصات عالمية أخرى مثل "هولو" اهتمامها بالرياضة كذلك.
وتمتلك الفورمولا واحد بالفعل شراكة مع "أمازون" عن طريق قسم خدمات الويب.
ويرى مافي أن المنافسة بين منصات البث الرقمي العملاقة سترفع من أسعار حقوق نقل مجريات البطولة.
فقال: "لطالما كانت لدينا مجموعة باقات لصفقات متعددة مختصة ببثّ مجريات البطولة".
وأكمل: "نحن بالفعل لا نعتمد على صفقة وحيدة بعينها. لكن هناك صفقات أكبر من غيرها".
وتابع: "كلما زاد عدد الراغبين بنيل الحقوق كلما كان بوسعك رفع المنافسة بين الأطراف الراغبة. أنا واثق للغاية من موقعنا وسط كل هذا".
واستكمل: "إحدى أهم ركائز الأعمال تكمن في صفقة طويلة الأمد مع منصات بثّ رقمية كبيرة وجديدة، ذلك جانب إيجابي بالنسبة لنا".
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بالمقابل، اعترف مافي أن العوائد المالية من صفقات البثّ التلفزيوني التقليدية كبيرة، لكن بالمقابل هناك صعوبة في بيع حصصٍ للرعاة نظراً لتناقص أعداد المتابعين لتلك القنوات المدفوعة.
فقال: "لدينا نظام أعمال قويّ للغاية بثلاثة ركائز للعوائد المالية: البثّ المباشر، الرعاة والمروجون".
وأكمل: "لو وضعنا كل شيء ضمن قنوات مجانية، فسيكون من السهل اجتذاب الرعاة بسرعة أكبر، لأن الجميع سيرى العلامات التجارية تلك".
وتابع: "بالمقابل، إن وضعنا كل شيء ضمن قنوات مدفوعة فسنرفع بشكل كبير من العوائد المالية لحقوق النقل التلفزيوني، لكن ذلك يؤثر على العوائد من الرعاة".
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ويعي مافي الإمكانيات التي تقدمها منصات البثّ الرقمي على الإنترنت في تشكيل مورد إضافي للعوائد المالية.
فقال: "لا أعتقد أن خدمة البث خاصتنا ’تلفزيون الفورمولا واحد’ ستقدم عائداً مالياً كبيراً، ربما تشكل قيمة مضافة من قبل المتابعين الشغوفين".
وأكمل: "تكمن بعض التحديات في وجود عدد محدود من السباقات وبعضها يبثّ على قنوات تلفزيونية مباشرة. ولا وجود لمحتويات حصرية كثيرة مقارنة بالرياضات الأخرى".
وتابع: "مثال رائع على ذلك بطولة العالم في المصارعة، إذ هناك ما يقارب نصف الجولات متاحة فقط عبر المنصة الخاصة بالبطولة ولا تبثّ في أي مكان آخر".
واختتم: "ليس لدينا ما يكفي من المحتوى لاتباع مثل هذا النموذج. لكن لدينا ما يكفي لننال اهتمام المتابعين الشغوفين".
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ليبرتي ميديا: منصات البثّ الرقميّ العملاقة تمثل مستقبل العوائد المالية للفورمولا واحد
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