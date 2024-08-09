ليبرتي ميديا مالكة الفورمولا 1 تُواجه تحقيقًا في قضية احتكار بشأن رفض طلب أندريتي

أعلنت ليبرتي ميديا أنّها تُواجه تحقيقًا من قبل وزارة العدل الأمريكيّة بشأن رفضها لسعي أندريتي غلوبال للانضمام إلى الفورمولا 1.

أكّد غريغ مافي المدير التنفيذي للشركة خلال اتّصال الربع المالي الثاني بأنّ الشركة تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل الأمريكيّة وتحديدًا قسم مكافحة الاحتكار بشأن قانونيّة رفض دخول فريق مايكل أندريتي إلى الفورمولا 1.

ففي حين قبلت "فيا" عرض أندريتي غلوبال على الصعيد التقني، فإنّ الفورمولا 1 نفسها أبقت على الباب مغلقًا أمام الحظيرة الأمريكيّة لأنّها لم تشعر بأنّ فريق أندريتي بوسعه أن يكون تنافسيًا على المدى المتوسّط، وبالتالي لن يُوفّر مكسبًا تجاريًا كافيًا للسلسلة.

كما كانت فرق الفورمولا 1 الأخرى متردّدةً على صعيد قبول أندريتي لأنّها لا تريد اقتسام الجوائز الماليّة للبطولة مع فريقٍ إضافي.

من جانبه قال مافي أنّ ليبرتي ميديا ستتعاون مع وزارة العمل وهي واثقة بأنّ الفورمولا 1 لم تخرق أيّة قوانين أمريكيّة.

"بالنظر إلى أندريتي، مثلما شاهدتم هذا الصباح، فقد أعلنا أنّ هناك تحقيقًا من قبل وزارة العدل" قال مافي لمحلّلي وال ستريت أمسٍ الخميس".

وأضاف: "ننوي التعاون بشكلٍ كاملٍ مع التحقيق، بما في ذلك أيّة طلبات معلومات".

غريغ مافي، المدير التنفيذي لمؤسسة ليبرتي ميديا الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأكمل: "نعتقد بأنّ إصرارنا، وإصرار الفورمولا 1، كان ممتثلًا مع كلّ قوانين مكافحة الاحتكار المطبّقة في الولايات المتّحدة، وقد فصّلنا التفكير وراء قرارنا، في ما يتعلّق بأندريتي قبل بياناتنا".

وأشار مافي مجدّدًا إلى أنّ الفورمولا 1 وليبرتي ميديا لا تستبعدان قبول توسيع عدد فرق البطولة في حال أوفى فريقٌ جديدٌ بجميع الشروط.

وقال: "بالتأكيد لسنا ضدّ فكرة أيّ توسيع. هناك منهجيّة للتوسيع تتطلّب موافقة فيا والفورمولا 1 ويجب على المجموعتين إيجاد المعايير المُوفى بها".

وأضاف: "نحن منفتحون بالتأكيد على منضمّين جدد يتقدّمون بمطالبهم وقد تتمّ الموافقة عليهم في حال الإيفاء بكلّ المتطلّبات".