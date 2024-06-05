ليبرتي ميديا كانت "محظوظة جداً" بشراء الفورمولا واحد من بيرني إكليستون
اعترفت ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية للفورمولا واحد بأنها كانت "محظوظة جداً" بالاستحواذ على البطولة من مالكها السابق بيرني إكليستون - الذي أهمل منصات التواصل الاجتماعي عمداً ولم يستغلّ كامل إمكانياتها.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
تكلم غريغ مافي الرئيس التنفيذي لدى ليبرتي ميديا تعقيباً على التغييرات التي أدخلتها الشركة الأمريكية منذ استحواذها على الفورمولا واحد في 2017.
بشكل خاص، أشار مافي إلى حقيقة أن إكليستون أهمل عمداً جانب قنوات التواصل الاجتماعي، حيث يشعر بأن عرّاب الفورمولا واحد ورئيسها الفخري السابق كان ليُضعف قيمة الفورمولا واحد.
وضمن مقابلة في آخر حلقات البرنامج الإذاعي عبر الإنترنت "بودكاست" الذي يقدمه جايمس آلين، حيال كيفية تحسّن الفورمولا واحد وتغيرها تحت إدارة ليبرتي ميديا، قال مافي: "بصراحة، الأمور تسير بشكل أفضل مما كنا نأمل".
وأكمل: "أعتقد أننا قمنا بخطوات ذكية، لكنني أعتقد أننا كنا محظوظين جداً كذلك".
وأضاف: "كانت هناك لحظات رائعة من السباقات، وبعضٌ من أجمل القصص، ليس فقط مع وثائقي ’قُد للنجاة’ لكن ما قام به السائقون بأنفسهم على قنوات التواصل الاجتماعي، ساعدنا كثيراً على الانفتاح بطريقة لم تكن مسموحة من قبل".
Formula 1 in Depth event مع غريغ مافي، الرئيس التنفيذي لدى ليبرتي ميديا
وتعقيباً على موقف إكليستون السابق، أوضح مافي أن المالك السابق قام بعمل رائع لتحسين الفورمولا واحد، لكنه ربما فشل في التأقلم مع الواقع الجديد.
فقال: "يستحق بيرني الكثير من الثناء على ما بناه في هذه الرياضة، إنه عبقري لا يصدّق. لكن الأمور تتغير".
وأضاف: "أعتقد أن الواقع تغير: سابقاً كانت الفكرة غريبة، حول ما سيكون رأي المحطات الناقلة أو كيف سيدفعون، إن كانت ستتوفر بعض المحتويات المجانية، لكن العالم بدأ يتغير وبدأت الرياضات الأخرى تتبنى هذه الفكرة وتترك الرياضيين ليصبحوا نجوماً كباراً على قنوات التواصل الاجتماعي".
واسترسل: "الانفتاح على العالم جذب مجموعات جديدة من الجمهور، ومنح المتابعين تواصلاً أكبر".
واستكمل: "كان ذلك بمثابة خطوة هامة جداً، وطريقة حقيقة لتوسيع العلامة التجارية وليس تقليص انتشارها".
ورغم نجاحات الفورمولا واحد، أكد مافي على ضرورة عدم التراخي، بل مواصلة العمل على زيادة تنافسية الرياضة وشعبيتها.
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