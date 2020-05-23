ليبرتي ميديا: "غموض كبير" يُحيط بمستقبل الفعاليات المباشرة

إلى جانب معاناة الفورمولا واحد ماليًا من الأزمة الحالية وغياب السباقات، فإنّ شركة "لايف نايشن" الشقيقة، والتي تروّج للحفلات الموسيقية عالميًا، قد تلقت ضربة موجعة كذلك من الوضع الحالي.

وقد مزجت ليبرتي ميديا مؤخّرًا بين أصول الشركات التابعة لها، حيث منحت الفورمولا واحد "شبكة آمان" تقدّر بـ 1.4 مليار دولار كسيولة نقدية لمواجهة الأزمة.

وضمن لقاء مع حاملي الأسهم خلال اجتماع افتراضي سنوي، أقرّ غريغ مافي المدير التنفيذي لليبرتي ميديا بأنّه من المستحيل توقّع ما قد يحدث في المستقبل القريب.

فقال عند سؤاله عن مستقبل الأحداث المباشرة: "هناك غموض كبير يُحيط بذلك".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا نتبّع الآن نهجًا حريصًا حسب الاعتقاد بأنّ الأمور ستتغيّر، وأن بوسعنا بناء مشاريع بمقدورها العمل في عالم ما بعد فيروس كورونا".

وتابع: "سواء كان ذلك من خلال الأدوية المعالجة أو اللقاح، أو عبر مجرّد تغيير الإجراءات الاحترازية، فستكون هنالك في النهاية سبل لإقامة الأحداث المباشرة".

وأردف: "لكن هل ستكون بذات الحجم أو الربحية مثل السابق؟ أعتقد بأنّ ذلك سنراه في المستقبل. لذلك نتّبع الآن سلوكًا حريصًا نتقدم فيه خطوة بخطوة".

وأكمل: "أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تعزيز الصفحة المالية للفورمولا واحد هو تلك الاحتمالية، بأنّ الأمور قد لا تكون بذات الإيجابية مع المُضي قُدمًا، وتحديدًا بالنسبة للفورمولا واحد، حيث ربما نحتاج إلى تقديم الدعم لبعض الفرق".

واسترسل: "نتمنى الأفضل فيما يتعلّق بالأدوية المعالجة واللقاحات، لكننا لا نعتمد على ذلك في استثمارنا، حيث نحاول تأسيس وضع يكون إيجابيًا في كل الأحوال".

من جانبه، أشار جون مالون مؤسس ورئيس ليبرتي ميديا إلى أنّ دخل الفورمولا واحد لا يعتمد بشكل حصري على حضور الناس إلى الأحداث، وذلك في حال كان هنالك تغيّر في ذلك السلوك خلال الأعوام المُقبلة.

فقال: "الفرضية الأساسية للأحداث المباشرة هي أن يكون محتواها قابلًا للعرض على التلفاز أو للتوزيع الرقمي، لكنّني أعتقد كذلك بأنّ استمراريتها ما تزال قائمة، وأنّه سيكون هنالك حل صحي لتلك الأزمة من أجل عودة تلك الأحداث".

واختتم: "البشر اجتماعيون بطبيعتهم، وسيجدون سبيلًا للعودة".