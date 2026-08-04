ليبرتي ميديا تدفع ثلاثة ملايين دولار تعويضًا لجمهور جائزة لاس فيغاس الكبرى 2023
انتهت الدعوى الجماعية التي رفعها المتفرجون الذين أُخرجوا من المدرجات عقب حادثة غطاء فتحة التصريف خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2023. ووافقت ليبرتي ميديا على دفع تعويضات جزئية تبلغ نحو ثلاثة ملايين دولار.
شعار الفورمولا1 مع غروب الشمس
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
عادت بطولة العالم للفورمولا 1 إلى لاس فيغاس في عام 2023 للمرة الأولى منذ سباقاتها في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وذلك عبر حلبة الشوارع الشهيرة. إلا أن هذه العودة لم تسر كما كان مخططًا لها.
فبعد مرور عشر دقائق فقط على انطلاق التجارب الحرة الأولى، تسبب غطاء فتحة تصريف انفكّ من مكانه في إلحاق أضرار كبيرة بسيارة فيراري الخاصة بكارلوس ساينز. وعلى إثر ذلك، توقفت الحصة بإشهار العلم الأحمر ولم تُستأنف مجددًا.
وانطلقت التجارب الحرة الثانية بعد نحو ساعتين من الموعد المقرر، لإتاحة الوقت اللازم لإجراء الإصلاحات الضرورية على الحلبة.
وبسبب هذا التأخير، أُقيمت التجارب الحرة الثانية بعد انتهاء دوام أفراد الأمن. ونظرًا لانتهاء مناوبة الطاقم الأمني، قام المنظمون بإخراج معظم المتفرجين من المدرجات، ما حرم الجماهير من مشاهدة التجارب الحرة الثانية.
وعقب ذلك، رفع عدد كبير من المتفرجين دعوى جماعية ضد ليبرتي ميديا، المالكة للحقوق التجارية لبطولة العالم للفورمولا 1، مطالبين باسترداد قيمة تذاكرهم.
وقضت المحكمة لصالح المتفرجين، ووافقت ليبرتي ميديا على دفع تعويضات جزئية بإجمالي 3,047,986 دولارًا.
وجاء في قرار محكمة ولاية نيفادا: "تم التوصل إلى تسوية للدعوى الجماعية بين المدعى عليهم، وهم شركة ليبرتي ميديا، وشركة جائزة لاس فيغاس الكبرى، والأفراد والجهات المستحقين للاستفادة من هذه التسوية".
كما أوضح قرار المحكمة أسباب التسوية، وجاء فيه:
"اضطر المدعى عليهم إلى تأجيل التجارب الحرة الثانية، وبعد ذلك ألغوا، من دون مبرر، حقوق الدخول الخاصة بالمتفرجين المشمولين بالتسوية قبل انطلاق التجارب الحرة الثانية. ولذلك، طالب هؤلاء الأشخاص باسترداد جزء من قيمة تذاكرهم".
وشددت المحكمة أيضًا على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يُعد اعترافًا من جانب ليبرتي ميديا بارتكاب أي خطأ أو مخالفة.
وجاء في القرار: "لا تعني التسوية المقترحة أي إقرار بالخطأ من جانب المدعى عليهم. وينفي المدعى عليهم جميع الادعاءات الموجهة إليهم، ولا يقرون بأي مسؤولية عن المطالبات المقدمة في هذه القضية".
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