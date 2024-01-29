ليبرتي ميديا تتصدر قائمة أكثر "الإمبراطوريات الرياضية" قيمة في العالم

كانت ليبرتي ميديا سابقاً في المركز الأول ضمن قائمة فوربس، والتي تتألف بشكل رئيسي من أفراد وكيانات تمتلك العديد من الفرق الرياضية الكبيرة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن بعضها يمتلك أيضاً فرق كرة القدم الأوروبية الكبيرة.

لكن تقلصت قيمة ممتلكات ليبرتي الرياضية منذ انفصال الشركة الفرعية للبيسبول " نادي أتلانتا بريفز للبيسبول" في يوليو من العام الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة خفضت من قيمة الشركة بنسبة 12 بالمئة، إلا أنها ما زالت في صدارة القائمة بقيمة 18.22 مليار دولار.

وتجاوزت ليبرتي، شركة "كروني سبورتس آند إنترتينمنت"، مالكة فريق لوس أنجلوس رامز، ونادي دنفر نجتس، وأرسنال إف سي، حيث زادت قيمتها بنسبة 22٪ إلى 15.59 مليار دولار.

بينما حلت في المركز الثالث مجموعة "فينواي سبورتس"، مالكة نادي بوسطن ريد سوكس، وفريق بيتسبرغ بينغوينز، وليفربول إف سي. بعد أن زادت قيمة المجموعة بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى 12.95 مليار دولار.

تصوير: صور موتورسبورت بيرني إكليستون

في سياق آخر، فإن الرئيس السابق لفورمولا واحد، بيرني إكليستون، تفوق بصعوبة على قائمة أكبر الدافعين الضريبيين في المملكة المتحدة لعام 2023، حيث حل بالمركز الثاني بعد خسارته لقضية قانونية العام الماضي ألزمته بدفع مبلغ كبير لسلطات الضرائب في المملكة المتحدة.

وتم تصنيف إكليستون في المركز الثاني ضمن قائمة دافعي الضرائب في المملكة المتحدة التي أعلنتها صحيفة سانداي تايمز يوم الأحد، بعد قضية قانونية تتعلق بالضرائب غير المدفوعة المتعلقة بمبالغ تصل إلى 400 مليون جنيه استرليني مودعة في سنغافورة، تعود إلى عام 2015.

ودفع إكليستون مبلغاً إجمالياً قدره 652.6 مليون جنيه إسترليني على هيئة ضرائب وعقوبات إلى هيئة الإيراد والجمارك البريطانية (HMRC)، الهيئة الضريبية في المملكة المتحدة، مما جعله يحتل المركز الثاني فقط خلف تاجر الأوراق المالية الروسي المولد أليكس جيركو، الذي حل في الصدارة بمبلغ 664.5 مليون جنيه إسترليني.