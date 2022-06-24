ليبرتي ميديا: المحادثات بشأن جائزة نيس ليست لتسليط الضغط على موناكو

كشف ستيفان دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد مؤخّرًا عن أنّ نيس عبّرت عن اهتمامها باستضافة سباق بعد انتهاء صفقة بول ريكار الحاليّة.

في ذات الوقت تخوض الفورمولا واحد مفاوضات مع موناكو بشأن مستقبلها في روزنامة البطولة.

ولا تدفع الإمارة رسوم المشاركة الأقلّ بين جميع أحداث البطولة فحسب، بل أنّها تجري عمليّة البثّ بنفسها، إلى جانب حفاظها على حقوق وضع اللافتات الدعائيّة لرعاتها الخاصين.

ويُعتبر التضارب بين رولكس الشريكة الرسميّة للفورمولا واحد وصفقة موناكو الخاصة مع تاغ هوير مصدر قلق كبير بالنسبة لليبرتي.

ورأى الكثيرون في ما قاله دومينيكالي حول نيس محاولة لتسليط الضغط على موناكو بالنظر إلى تعقيدات إقامة سباق شوارع على بعد بضعة أميالٍ من الساحل.

لكنّ مافي أصرّ على أنّ الكشف عن اهتمام نيس ليست مناولة تكتيكيّة.

وقال الأمريكي لموقعنا "موتورسبورت.كوم: "أرفض ذلك التشخيص. أعتقد بأنّ موناكو تملك الصفقة الأفضل بين جميع الحلبات في الروزنامة. ربّما يستحقّون ذلك. لكن هناك أشياء بحاجة لأن تكون ثابتة بالنسبة للجميع".

وأكمل: "نعتقد بأنّ موناكو مكان مميّز ورائع. لكن العدل يقول بأنّ هناك بعض الأشياء التي يجب أن تكون مشتركة مع الجميع".

وفي ما يتعلّق بتضارب علامتي الساعات، قال مافي: "نُحاول حماية رعاتنا".

وقال مافي مؤخّرًا أنّ الفورمولا واحد قد تتّبع نموذج لاس فيغاس وأن تُصبح مروّجة لبعض الأحداث "التقليديّة". لكنّه نفى أن تكون موناكو ضمن صفقة مماثلة.

وقال: "أعتقد بأنّ ما قلته هو أنّنا سنُجرّب هذه الفكرة، أن نكون رعاة في أماكن أخرى. ليست لدينا خططٌ حاليّة، لكنّه نموذجٌ مثيرٌ للاهتمام".

وأضاف: "سنرى إن كنّا سنكون ناجحين في لاس فيغاس أوّلًا. إن اخترنا مكانًا آخر فلست متأكّدًا من أنّ موناكو ستكون بداية جيّدة بالنسبة لنا لإضافة قيمة أكبر. أعتقد بأنّ هناك مواقع أخرى قد تكون إيجابيّة أكثر".

وعندما سُئل إن كانت سبا مثالًا على حلبة تحتاج لدفعة ترويجيّة، أجاب: "لا شيء في خاطري في الوقت الحاضر. أعتقد بأنّ الكثير من مروّجين رفعوا مستوياتهم وتمّ القيام بالكثير لتحسين المنشآت وتوفير تجربة أفضل".

وأردف: "نُرحّب بذلك، وسنكون مستعدين للمساعدة في كلّ جانب نقدر فيه على ذلك".

وعبّر مافي في المقابل على تفاؤله بشأن التوصّل إلى صفقة لجائزة جنوب أفريقيا الكبرى، حيث يُتفهّم بأنّ موعد أبريل 2023 سيكون مرجّحًا.

وقال: "سنرى. نُحاول بدء التسابق في كلّ قارة يملك فيها الناس سيارات. نُحاول، ولم نصل بعد إلى هناك. لكنّنا نُحاول، وأعتقد بأنّ الأمور جاهزة بشكلٍ جيّد هناك".