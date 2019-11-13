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ليبرتي ميديا: الفورمولا واحد "على طريق" تحقيق الأهداف المالية لموسم 2019

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ليبرتي ميديا: الفورمولا واحد "على طريق" تحقيق الأهداف المالية لموسم 2019
13-11-2019

كشف غريغ مافي المدير التنفيذي لدى ليبرتي ميديا أن مجموعة الفورمولا واحد تسير "على طريق" تحقيق الأهداف المالية الموضوعة لموسم 2019 بالرغم من انخفاض العوائد المالية خلال الربع الثالث مقارنة بالموسم الماضي.

شهدت روزنامة السباقات سبعة سباقات فقط خلال الفترة ما بين شهرَي يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث أقيمت جائزة النمسا الكبرى في شهر يونيو/حزيران.

حيث قال مافي تعليقاً على بيانات ليبرتي المالية: "تواصل الفورمولا واحد إظهار زخم رائع كما أنها على طريق تحقيق الأهداف المالية لموسم 2019، وذلك استفادةً من القاعدة المتينة التي تمّ تأسيسها خلال العامين الماضيين".

وتراجعت عائدات الربع الثالث في الفورمولا واحد من 647 مليون دولار إلى 633 مليوناً حيث كانت أهم مصادرها من كلفة الاستضافة، حقوق النقل والرعاة.

ويتعلق مقدار العوائد المالية الربعية للفورمولا واحد بشكل كبير بعدد السباقات المقامة.

وبشكل مثير للاهتمام، أكدت الفورمولا واحد كذلك أن إحدى الجولات التي واصلت من 2018 إلى 2019 قد دفعت أقلّ من العام السابق تحت بنود عقد جديد.

حيث أشارت ليبرتي: "تناقصت عوائد الترويج للسباقات نظراً لأنّ أحدها دفع أقل خلال الربع الثالث في 2019، وذلك بعد تجديد العقد".

وتابعت: "ازدادت عوائد النقل بشكل أساسي بسبب ارتفاع كلفة العقود".

واختتمت: "كما أن عوائد الإعلانات والرعاية قد ارتفعت كذلك بسبب توقيع عقود جديدة".

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