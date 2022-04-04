ليبرتي ميديا: أحدث مواسم وثائقي "قُد للنجاة" تفوّق على الموسم الثالث

أطلقت "نتفليكس" وثائقي "قُد للنجاة" في 2019، لتلقي الضوء على ما يجري خلف كواليس البطولة إضافة إلى المنافسات على الحلبات.

وحصد الوثائقي جماهيرية كبيرة للغاية، بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية حيث لعب دوراً كبيراً في جذب جمهور جديد. وبدءاً من العام المقبل، ستكون هناك ثلاثة سباقات في البلاد.

وتم إطلاق الموسم الرابع من الوثائقي في شهر مارس/آذار قبيل موسم 2022 في الفورمولا واحد مع عشر حلقات تلقي الضوء على أهم مجريات معركة اللقب بين لويس هاميلتون وماكس فيرشتابن.

ولم يتم تأكيد الموسم الخامس بعد، لكن مافي كشف أن الموسم الرابع يسير على طريق تجاوز أعداد مشاهدات الموسم الثالث.

حيث قال: "يسرنا الكشف - نحن وأصدقاؤنا في نتفليكس - أن الوثائقي كان الرقم واحد في 33 بلداً حول العالم بالفعل".

وأكمل: "أعداد المشاهدات للموسم أكبر بالفعل من الموسم الثالث. وذلك نجاح كبير".

وتابع: "أعتقد أن هناك الكثير من العوامل التي ساعدت في هذه الشعبية".

يشار إلى بطل العالم الحالي ماكس فيرشتابن صرّح في 2021 أنه لم يعد مهتماً بالمشاركة في الوثائقي وسط مخاوف تتعلق بالتزام المصداقية في نقل ما يجري خلال الموسم وتزييف المنافسات بهدف رفع الحماسة.

وكان ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد قد صرح بأنه من المخطط خوض مناقشات لضمان عدم الانسياق وراء الدراما على حساب المصداقية.