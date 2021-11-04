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ليبرتي: تعيّن علينا تعزيز قيمة الفرق من أجل "بيئة" الفورمولا واحد

قال غريغ مافي المدير التنفيذي لشركة ليبرتي ميديا أنّه كان من المهمّ المساعدة في رفع قيمة فرق الفورمولا واحد من أجل دعم "البيئة" الكاملة للرياضة.

ليبرتي: تعيّن علينا تعزيز قيمة الفرق من أجل "بيئة" الفورمولا واحد

أشار مدراء الفرق خلال جائزة الولايات المتّحدة الكبرى إلى أنّ هياكلهم تتّجه لتُصبح ربحيّة أكثر نتيجة اعتماد سقف النفقات في 2021، والذي وضع حدًا للنفقات الهائلة للفرق الكبرى.

كما ستستفيد الفرق من اتّفاقيّة الكونكورد الأفضل، والتي تمّت مفاوضاتها تحت إشراف تشايس كاري المدير السابق للبطولة العام الماضي.

وقال مافي أنّ مساعدة الفرق على التواجد في حال أفضل مثّلت جزءًا من استراتيجيّة ليبرتي العامة.

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وقال مافي ضمن اتّصال مع محللي "وال ستريت": "كان أحد أهمّ الأشياء هو مساعدة البيئة العامة للبطولة. شاهدتم تعزّز قوى الفرق. وأقدّر جميع الكلمات التي تقولونها الآن حول ليبرتي وإدارة الفورمولا واحد".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ذلك يعود إلى ارتفاع قيمة الفرق بشكلٍ درامي. علمنا أنّ ذلك كان ضروريًا، وأنّ الإجراءات التي اتّخذناها على صعيد سقف النفقات وتلك الأمور المشابهة، وتغيير بعض هياكل الدفعات، جاءت جميعها من أجل خلق بيئة سليمة صحيّة. وذلك ما حدث".

وأردف: "لذا حقّقت الفرق ذلك النجاح لأنّه كان ضروريًا من أجل جعلها أكثر سلامة ولنا من أجل بناء المستوى التالي. الاهتمام الذي تُشاهدونه من قبل المنضمّين الجدد لشراء فرق يُعدّ انعكاسًا لذلك النجاح. لذا أعتقد بأنّ هناك الكثير من الأشياء التي تسير على نحوٍ جيّد بالنسبة إلينا".

وأكمل: "كلّ قطع الأحجية تلك حول الطلب، وقوّة النظام، والنجاح المستقبلي. سيكون موسم 2022 خطوة إلى الأمام، لكنّها لن تكون الأخيرة بالتأكيد. أعتقد بأنّ لدينا مسيرة طويلة من النجاحات أمامنا. أنا متفائلٌ للغاية".

وحذّر مافي في المقابل من أنّه مع مواصلة الرياضة تحقيق المزيد من النجاحات الماليّة في الأعوام المقبلة، تتوقّع ليبرتي أن تجني المزيد من المداخيل العامة على حساب الفرق.

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وقال في هذا الصدد: "أنا سعيدٌ جدًا برؤية أداء الفرق الجيّد، إذ أعتقد بأنّ ذلك ضروريٌ لنجاح الفورمولا واحد. وفّرت اتّفاقيّة الكونكورد الجديدة بعض العوامل المغرية، وهي ارتفاع المداخيل والأرباح، واستعدنا بعض ما تمّ تقديمه على صعيد العديد من الصفقات السابقة".

وأكمل: "حذّرت الفرق بالفعل من توقّع المزيد من المطالب من جانبها بناءً على حجم النجاح الذي يُحقّقونه، وابتسموا...".

واختتم حديثه بالقول: "سنرى كيف ستسير تلك المفاوضات. لكنّني متفائلٌ من قدرتنا على مواصلة التمتّع بالنجاحات مع الفرق، مثلما فعلنا في الأعوام الأخيرة. سنستفيد معًا".

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