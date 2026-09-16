تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

"لا أستمتع بحياتي" - كيف "أنهكت" فترة تسونودا مع ريد بُل سائق الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
"لا أستمتع بحياتي" - كيف "أنهكت" فترة تسونودا مع ريد بُل سائق الفورمولا 1

تقارير: الفورمولا 1 تستعد لإبرام شراكة مع نايكي

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تقارير: الفورمولا 1 تستعد لإبرام شراكة مع نايكي

هاميلتون: من المستحيل إيقاف أنتونيللي ومرسيدس هذا العام

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
هاميلتون: من المستحيل إيقاف أنتونيللي ومرسيدس هذا العام

هل كانت كاديلاك "أسرع" من ويليامز في مادرينغ؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
هل كانت كاديلاك "أسرع" من ويليامز في مادرينغ؟

ليام لاوسون يكشف التحدي الذهني في واقع العودة إلى ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ليام لاوسون يكشف التحدي الذهني في واقع العودة إلى ريد بُل

رومان غروجان يعتذر لمكلارين بعد تصريحاته المثيرة للجدل في مدريد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
رومان غروجان يعتذر لمكلارين بعد تصريحاته المثيرة للجدل في مدريد

تفادي تعارض الفورمولا 1 مع لومان، هل يستطيع نوريس أو فيرستابن المشاركة في سباق 2027؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تفادي تعارض الفورمولا 1 مع لومان، هل يستطيع نوريس أو فيرستابن المشاركة في سباق 2027؟

روزبرغ: علينا إلقاء اللوم على ساينز بسبب مشكلة التجاوز في مدريد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
روزبرغ: علينا إلقاء اللوم على ساينز بسبب مشكلة التجاوز في مدريد
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

ليام لاوسون يكشف التحدي الذهني في واقع العودة إلى ريد بُل

احتاج ليام لاوسون إلى الاستعداد لكل من ريد بُل وريسينغ بولز خلال الجولات الثلاث الماضية من موسم الفورمولا 1، وهي عملية أشار إلى أنها مرهقة ذهنيًا.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

قال ليام لاوسون إن الاستعداد ذهنيًا للجولات الكبرى كان "صعبًا" خلال فترة وجوده مع ريد بُل على مدار ثلاث جولات، إذ كان بحاجة أيضًا إلى الاستعداد للمشاركة مع ريسينغ بولز.

واجه لاوسون تحضيرات إضافية خلال هذه الفترة، في ظل استمرار عدم تحديد موعد عودة إسحاق حجار، بعدما تعرض لإصابة في معصمه أثناء التدريب خلال العطلة الصيفية للفورمولا 1.

وبعد غيابه أولًا عن جائزة هولندا الكبرى، ظل حجار بعيدًا عن المنافسات خلال الجولتين المتتاليتين في إيطاليا وإسبانيا، بينما يواصل التعافي.

وأجبر ذلك السائق النيوزيلندي على قضاء وقت في جهاز المحاكاة لكل من سيارتي "آر بي22" و"في.إيه.كارب 03" استعدادًا لهذه السباقات.

"نعم، أقضي وقتًا طويلًا في المصنع وأقوم بالكثير من التحضيرات الإضافية. لن تكون هذه العطلة القصيرة أسبوعًا مريحًا كثيرًا" قال لاوسون بعد سباق مدريد.

ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور غيتي

وبينما يتوقع كثيرون عودة حجار في جائزة أذربيجان الكبرى، ما قد ينهي التحضيرات المزدوجة للاوسون، يُتوقع أن تنتظر ريد بُل حتى أقرب وقت ممكن قبل اتخاذ القرار النهائي، ما يعني أن السائق البالغ من العمر 24 عامًا سيواصل العمل مجددًا مع الفريقين خلال الاستعدادات لباكو.

وعندما سُئل عما إذا كان يتطلع إلى احتمال العودة إلى سيارته المعتادة، أجاب لاوسون قائلًا: "الأمر يتعلق أكثر بالتحضير، فإجراء التحضيرات لكلتا السيارتين صعب بعض الشيء، وكذلك الاعتياد على سيارات مختلفة".

وتابع: "مع اقتراب نهاية عطلة نهاية الأسبوع، أشعر براحة كبيرة في هذه السيارة، لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالمضي قدمًا وسط حالة من عدم اليقين حتى عطلات نهاية الأسبوع الخاصة بالسباقات - وربما حتى يوم الأربعاء أو الخميس في باكو، حيث قد يتم اتخاذ القرار - وهذا يجعل الاستعداد ذهنيًا للسيارة التي سأقودها أمرًا صعبًا للغاية".

واختتم: "لكن في الوقت نفسه، كما قلت، كلما قدت هذه السيارة أكثر، أصبحت أكثر ارتياحًا فيها. والعودة الآن ستكون صعبة جدًا. لأنها مختلفة تمامًا من حيث القيادة".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق رومان غروجان يعتذر لمكلارين بعد تصريحاته المثيرة للجدل في مدريد

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

فيراري تعترف: "لا نعرف حتى الآن سبب مشكلة مكابح هاميلتون"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيراري تعترف: "لا نعرف حتى الآن سبب مشكلة مكابح هاميلتون"

روزبرغ مندهش من "النضج المذهل" الذي يُظهره أنتونيللي في صراع لقب الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
روزبرغ مندهش من "النضج المذهل" الذي يُظهره أنتونيللي في صراع لقب الفورمولا 1

حتى الخطأ الصغير قد يكلفك الكثير" .. من قلب التجربة نعرف كيف ستتحدى مادرينغ سائقي الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
حتى الخطأ الصغير قد يكلفك الكثير" .. من قلب التجربة نعرف كيف ستتحدى مادرينغ سائقي الفورمولا 1
المزيد من
ليام لاوسون

ريد بُل تؤكد: "لا توجد مشاكل" في تعافي إسحاق حجار

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
ريد بُل تؤكد: "لا توجد مشاكل" في تعافي إسحاق حجار

حجار يتغيب عن ثالث سباق له على التوالي في مدريد مع بقاء تسونودا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
حجار يتغيب عن ثالث سباق له على التوالي في مدريد مع بقاء تسونودا

ريسينغ بولز: تجديد عقد فيرستابن أراح الجميع

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ريسينغ بولز: تجديد عقد فيرستابن أراح الجميع
المزيد من
ريد بُل ريسينغ

الكشف عن قائمة متسابقي الكارتينغ الذين سيواجههم ماكس فيرستابن في "ماكس ضد 100"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
الكشف عن قائمة متسابقي الكارتينغ الذين سيواجههم ماكس فيرستابن في "ماكس ضد 100"

فيرستابن حول احتكاكه مع هاميلتون في مدريد: "لولا ذلك لانتهى سباقي"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
فيرستابن حول احتكاكه مع هاميلتون في مدريد: "لولا ذلك لانتهى سباقي"

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

"لا أستمتع بحياتي" - كيف "أنهكت" فترة تسونودا مع ريد بُل سائق الفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
"لا أستمتع بحياتي" - كيف "أنهكت" فترة تسونودا مع ريد بُل سائق الفورمولا 1

تقارير: الفورمولا 1 تستعد لإبرام شراكة مع نايكي

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تقارير: الفورمولا 1 تستعد لإبرام شراكة مع نايكي

هاميلتون: من المستحيل إيقاف أنتونيللي ومرسيدس هذا العام

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
هاميلتون: من المستحيل إيقاف أنتونيللي ومرسيدس هذا العام

هل كانت كاديلاك "أسرع" من ويليامز في مادرينغ؟

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
هل كانت كاديلاك "أسرع" من ويليامز في مادرينغ؟

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
رأي: لماذا لا يقتنع نوريس بنظرية راسل حول أسلوب القيادة

تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
تحليل: هل كان على فيراري إجراء وقفة صيانة لهاميلتون أثناء سيارة الأمان الافتراضية في سباق إيطاليا؟

لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من قبل أوليغ كاربوف
لماذا لا يتوجب على هاملتون الندم حيال انفعاله عبر راديو فيراري.. ولماذا كان محقًا في الاعتذار؟

قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
قراءة في تصريحات وولف حول "عدم امتلاك مرسيدس المال" لتطوير السيارة
شاهد المزيد