قال ليام لاوسون إن الاستعداد ذهنيًا للجولات الكبرى كان "صعبًا" خلال فترة وجوده مع ريد بُل على مدار ثلاث جولات، إذ كان بحاجة أيضًا إلى الاستعداد للمشاركة مع ريسينغ بولز.

واجه لاوسون تحضيرات إضافية خلال هذه الفترة، في ظل استمرار عدم تحديد موعد عودة إسحاق حجار، بعدما تعرض لإصابة في معصمه أثناء التدريب خلال العطلة الصيفية للفورمولا 1.

وبعد غيابه أولًا عن جائزة هولندا الكبرى، ظل حجار بعيدًا عن المنافسات خلال الجولتين المتتاليتين في إيطاليا وإسبانيا، بينما يواصل التعافي.

وأجبر ذلك السائق النيوزيلندي على قضاء وقت في جهاز المحاكاة لكل من سيارتي "آر بي22" و"في.إيه.كارب 03" استعدادًا لهذه السباقات.

"نعم، أقضي وقتًا طويلًا في المصنع وأقوم بالكثير من التحضيرات الإضافية. لن تكون هذه العطلة القصيرة أسبوعًا مريحًا كثيرًا" قال لاوسون بعد سباق مدريد.

ليام لاوسون، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور غيتي

وبينما يتوقع كثيرون عودة حجار في جائزة أذربيجان الكبرى، ما قد ينهي التحضيرات المزدوجة للاوسون، يُتوقع أن تنتظر ريد بُل حتى أقرب وقت ممكن قبل اتخاذ القرار النهائي، ما يعني أن السائق البالغ من العمر 24 عامًا سيواصل العمل مجددًا مع الفريقين خلال الاستعدادات لباكو.

وعندما سُئل عما إذا كان يتطلع إلى احتمال العودة إلى سيارته المعتادة، أجاب لاوسون قائلًا: "الأمر يتعلق أكثر بالتحضير، فإجراء التحضيرات لكلتا السيارتين صعب بعض الشيء، وكذلك الاعتياد على سيارات مختلفة".

وتابع: "مع اقتراب نهاية عطلة نهاية الأسبوع، أشعر براحة كبيرة في هذه السيارة، لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالمضي قدمًا وسط حالة من عدم اليقين حتى عطلات نهاية الأسبوع الخاصة بالسباقات - وربما حتى يوم الأربعاء أو الخميس في باكو، حيث قد يتم اتخاذ القرار - وهذا يجعل الاستعداد ذهنيًا للسيارة التي سأقودها أمرًا صعبًا للغاية".

واختتم: "لكن في الوقت نفسه، كما قلت، كلما قدت هذه السيارة أكثر، أصبحت أكثر ارتياحًا فيها. والعودة الآن ستكون صعبة جدًا. لأنها مختلفة تمامًا من حيث القيادة".